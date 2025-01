POM Amsterdam opent nieuw kantoor en showroom

Het kleurrijke en inspirerende modebedrijf POM Amsterdam zet een volgende stap in haar groei en ambitie met de opening van een nieuw kantoor en showroom aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam. Het duurzame pand van 650 m² past perfect bij de visie van het merk. Strategisch gelegen aan de rand van de stad, biedt de nieuwe locatie uitstekende bereikbaarheid en een stimulerende omgeving voor medewerkers, klanten en partners.

Credits: POM Amsterdam

De showroom biedt een uniek decor waarin het “POM Universe” zichtbaar wordt. Hier komen collecties tot leven in een setting die het verhaal en de energie achter elk ontwerp benadrukt. De FW25-collectie, POM’s DELI, is de eerste collectie die in de nieuwe showroom wordt gepresenteerd en weerspiegelt de creatieve identiteit van het merk.

Credits: POM Amsterdam

Credits: POM Amsterdam

Met een sterke focus op wholesale en een uitbreiding van het team markeert deze verhuizing een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van POM Amsterdam. Het nieuwe hoofdkantoor biedt de ideale basis om de volgende groeifase in te gaan en de missie voort te zetten: vrouwen inspireren met kleurrijke, expressieve collecties.

Floris van Santen, COO van POM Amsterdam, zegt hierover:

"Met deze nieuwe locatie geven we niet alleen onze groei en ambities letterlijk een plek, maar creëren we ook een omgeving die aansluit bij wie wij zijn als merk. Het is een ruimte waar onze creativiteit en visie samenkomen en waar we onze klanten en partners kunnen laten ervaren wat POM echt betekent."

Credits: POM Amsterdam

Credits: POM Amsterdam