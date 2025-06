POM Amsterdam x Gwen van Poorten: een exclusieve samenwerking voor SS26

Voor Spring/Summer 2026 slaan POM Amsterdam en Gwen van Poorten, bekend als presentatrice, influencer, schrijfster en podcaster, de handen ineen voor een samenwerking die de energie en de positieve mindset van zowel Gwen als het POM-team weerspiegelt. De Team Up capsulecollectie belooft een must-have te worden voor de zomer van 2026, comfy leisure wear met een fabulous dose of up – een perfecte balans tussen ontspanning en stijl.

De samenwerking is het resultaat van gedeelde waarden tussen POM en Gwen. Gwen vertelt: "We zijn beiden ontzettend gedreven en hebben een enorme passie voor het leven. Bij POM voel ik me gelijk thuis, omdat ze net als ik altijd all-out gaan in alles wat ze doen. Het merk straalt energie en positiviteit uit, wat volledig aansluit bij mijn mindset." Het is diezelfde energie die zowel Gwen als het POM-team kenmerkt en die de basis vormt voor deze samenwerking.

Gwen van Poorten Credits: POM Amsterdam

Een perfecte match

Het POM-team benadrukt: "Gwen past perfect bij ons merk. Ze is kleurrijk, avontuurlijk en vol energie. Ze inspireert andere vrouwen, vooral op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Gwen geeft altijd 100%, en dat zie je terug in haar uitstraling en de manier waarop ze zich in het leven positioneert. Haar boodschap sluit naadloos aan bij ons SS26 thema The Getaway Club: het idee om uit je hoofd te stappen en volop van het leven te genieten." Gwen zelf voelt zich sterk verbonden met deze visie: "Ik geloof dat als je van binnen goed zit, je dat uitstraalt naar buiten. Dat zie ik terug bij POM. Ze creëren kleding die niet alleen comfortabel is, maar ook zelfvertrouwen en fun uitstraalt."

Gwen’s stijl: relaxed en edgy

Wat betreft haar eigen stijl heeft Gwen een duidelijke visie. "Ik hou van comfy kleding, maar ook van items die wat meer 'dressed-up' zijn," zegt ze. "Mijn stijl is een mix van relaxed en edgy, en dat zie je terug in de Team Up-collectie. We hebben kleding gecreëerd die je de vrijheid geeft om jezelf uit te drukken, of je nu lekker thuis bent, een dag op pad gaat of een avondje uit." POM sluit zich hierbij aan: "Gwen’s stijl is precies wat we bij POM ook willen bereiken. Haar overtuiging dat je uitstraling begint bij hoe je je voelt, vormde de basis voor een sprankelende fashion-collab met een sporty en spicy tintje."

Gwen van Poorten SS26 Credits: POM Amsterdam

De Team Up-collectie: stoer, sexy en fun

De Team Up-collectie is een veelzijdige, speelse capsule die 17 unieke stukken bevat. Van oversized t-shirts tot funky trackpants, lichtgewicht jacks en teamsweaters, de collectie biedt alles wat je nodig hebt om van de ochtend tot de avond stijlvol en comfortabel te blijven. "Het is een mix van stoer, sexy en fun," zegt Gwen. "De items zijn makkelijk te combineren, zodat je ze kunt aanpassen aan je eigen stijl en draagmoment."