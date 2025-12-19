POM Presents: The Big Celebration voor FW26

De Fall/Winter ‘26 collectie, The Big Celebration, is opgebouwd rond vier drops, die elk verwijzen naar kernwaarden uit het POM-brandbook. Met deze collectie viert POM Amsterdam niet alleen haar vijftienjarig bestaan, maar ook het kracht van hun DNA: elke dag het leven vieren, door met kleurrijke kleding je persoonlijkheid te laten spreken. Rondom het jubileum zullen in het najaar van 2026 veel PR- en communicatie-activiteiten plaatsvinden, met mooie activaties voor POM-partners.

Highlights

Statement knitwear en fluffy spencers, geruiten pakken met artwork, kant in krachtige kleuren en poplin blouses met glitter – FW26 zit uiteraard boordevol highlights. Daarnaast biedt POM jeans specials met wavy studs en burnout prints in barrel-leg of palazzo, die perfect samengaan met de sterke POM-signature; in-huis ontworpen animal-, ruiten- en strikkenprints.

Daaronder ligt een sterk commerciële basis met een brede focus op vernieuwing van POM-klassiekers; pique co-ordsets en jersey essentials zoals longsleeves en sweaters. Bovendien biedt POM een vernieuwend, ruim aanbod in kleurrijke knitwear in verschillende rijke kwaliteiten.

Credits: POM Amsterdam

Nieuw in het assortiment zijn de functionele én fashionable jassen. Hiermee breiden ze het aanbod uit en vormt outerwear een belangrijk onderdeel dit seizoen. Luxueuze puffers, lange mantels, faux fur jasjes en gilets. De jassencollectie sluit aan bij POMs signature sjaals en furry headbands. Zo ga je deze winter in een complete look de deur uit.

De oktoberdrop wordt groter en krijgt meer focus op ready-to-wear, mede om de doorverkoop in winkels verder te optimaliseren.

Credits: POM Amsterdam

Het palet

Chocoladebruin, burgundy, dark plum, kobaltblauw, ecru, teal green en een kick knalroze en paars als smaakmakers. Elke drop sluit qua kleurenpalet op elkaar aan, zodat de hele collectie, met uitleverdata van juli tot en met oktober, perfect met elkaar te combineren is.

NOOS

POM heeft een succesvolle NOOS-collectie met sterke basics, die ze dit seizoen op basis van succes uitbreiden. In de NOOS-collectie is een groter aanbod in jeans, sweaters, pakken en T-shirts te vinden, in basiskleuren die optimaal matchen bij de seizoenscollecties.

Liesbeth Lotgering, Founder & CEO POM Amsterdam

‘Het vijftienjarig jubileum van POM Amsterdam is een bijzonder moment in onze groei. Wat begon als een sjaalmerk is uitgegroeid tot een modebedrijf met een hecht team dat met zorg aan elke collectie werkt. Onze retailpartners hebben hierin een grote rol gespeeld: zij dragen al jaren onze Daily Dose of Up uit. Sisterhood, kleur en creativiteit staan nog altijd centraal in alles wat we doen. Trots op dit jubileum, ons team en partners, kijk ik uit naar een mooie, langdurige samenwerking voor de toekomst.’

Suzette Hendriks, Sales Manager Nederland POM Amsterdam

‘Voor Nederland zetten we met POM nu bewust een volgende stap. We willen het nog makkelijker maken voor retailers om commercieel succes te behalen met onze collecties. Service, snelheid en klantgerichtheid staan daarin centraal. Ons team kijkt ernaar uit om al onze klanten uit heel Nederland bij ons in de showroom te ontvangen, om samen te sparren over assortiment, kansen en het optimaliseren van sell through. POM draait niet alleen om mooie producten, maar om partnership en het bouwen van duurzame groei. Juist dát willen we dit seizoen nog sterker laten voelen.’

Contactinformatie

E: sales@pom-amsterdam.nl

T: +31 (0)20-3418822

W: www.pom-amsterdam.com