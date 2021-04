Pools herenmodemerk Kust. lanceert handgemaakte zwemcollectie

Beeld: Kust.

Kust., het Poolse herenmodemerk, lanceert zijn eerste zwemcollectie. De collectie zou geheel duurzaam zijn ingestoken, zo staat in het persbericht van het herenmodemerk. De collectie is gemaakt in Europa om de CO2-voetafdruk te verkleinen.

De Kust. Swim.-collectie is met de hand gemaakt van oceaanplastic-geregenereerd nylon van Econyl. De stof is gemaakt van afval en speelt op deze manier in op de circulaire economie, zo is te lezen. De collectie bestaat uit een zwemslip en een zwemshort. De slip wordt is naadloos en bevat een wit Kust.-logo. De slip is in drie kleuren verkrijgbaar: zwart, turkoois en diep roze. De short bevat het handelsmerk op de koorden en is afgewerkt met een grote vierkante zak aan de achterkant. Dit model is tevens verkrijgbaar in drie kleuren: koningsblauw, zwart en rood.

Kust. Swim. wordt op 1 mei 2021 gelanceerd op de website. De collectie is online wereldwijd verkrijgbaar.

Kust. is een Pools herenmodelabel dat is opgericht in 2017. Het merk ontwikkelt accessoires, loungewear en onderkleding met organische en duurzame materialen van Europese leveranciers om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Ieder Kust.-logo zou met de hand gemaakt zijn, om de fast-fashion-cultuur een halt toe te roepen.