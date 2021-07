Poools – SS22

Spring 22 bestaat uit 4 leveringen, ieder thema heeft een eigen kleurbeeld en bijpassende prints. De thema’s zijn ook eenvoudig onderling met elkaar te combineren.

La vie en rose

In dit eerste thema spelen pale pink, d. grijs, en offwhite de hoofdrol, met als accentkleur mos. Dit zachte kleurbeeld komt mooi tot leven in de uitgewerkte spring knits, bedrukte seersuckers en gewassen sweat. Gewassen items zijn typisch Poools, en combineren mooi met de prints.

Refresh

De tweede spring levering heet ‘Refresh’ en wordt gekenmerkt door nieuwe contrasten. De kleuren die hier de boventoon voeren zijn zwart, wit, rood en pale pink. Contrasten komen tot uiting in materialen, prints, en up- en downdressing.

Earthy greens

Het derde thema staat in het teken van ‘nature’. De kleurstelling bij dit thema is een mix van green tea, offwhite, grijs en mos. Comfortabele materialen met structuur creëren een stoere vrouwelijke look.

Desert

In de laatste levering ‘desert’ voeren naturellen de boventoon. Naturellen als cream en taupe in combinatie met jeans blue. In deze levering worden stoere ikats prints gecombineerd met millefleurs. Daarnaast zorgen biker gilets, gebreide mouwloze vesten, mouwloze colberts voor een nieuwe layering.