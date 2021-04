Poools tussencollectie winter ‘21: Lots of comfy knits & lazy layerings

Naast de twee hoofdcollecties brengt het Nederlandse label Poools van modeontwerpster Vivian Vroom jaarlijks twee tussencollecties uit. De FW21-tussencollectie werd onlangs gelanceerd en bestaat uit stijlvolle comfy homewear in olive green, blue stone en mooie naturellen. De stukken uit de tussencollectie zijn zoals altijd perfect te combineren met de styles uit de najaarscollectie. Nieuwsgierig geworden? Check dit filmpje dat zich afspeelt aan de altijd prachtige Amsterdamse grachten…

Met haar feeling voor tijdloze designs, kleuren en prints heeft Poools-ontwerpster Vivian Vroom een geheel eigen signatuur ontwikkeld. Vrouwelijk én stoer, stylish én comfy. Ook deze tussencollectie is daar weer het bewijs van. “De collectie kenmerkt zich door comfy knits, lazy layerings en gestepte details. De kleuren die de boventoon voeren zijn mooie naturellen, olive green en blue stone”, vertelt Vroom. “Er zit onder andere een lang gestept gilet in olive green in, een gestepte jas, ook in olive green, heerlijke gebreide truien, een blue stone teddy jas en een supercomfy broek in een mooie zandkleur. Ook zit er weer een subtiele print in met meerdere kleuren die prachtig bij onze najaarstinten matchen. Ik zou zeggen: bekijk het filmpje and see for yourself.”

Vertegenwoordigers op pad

De tussencollectie komt niet in de showroom van Poools / Sarto Fashion in het World Fashion Centre in Amsterdam. “Onze vertegenwoordigers zijn er nu mee op pad naar onze verkooppunten in Nederland. Behalve dat het superleuk is om elkaar weer even persoonlijk te spreken, bieden we onze winkeliers op deze manier graag een stukje exclusiviteit. Bovendien blijven we zo goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. Die warme wisselwerking vinden we heel belangrijk.”

De najaarscollectie van Poools wordt vanaf half juli uitgeleverd. De tussencollectie volgt half september.