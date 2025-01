Positieve modeflitsen: Essentiel Antwerp steunt Orange Babies en The Launch geeft reststoffen nieuwe bestemming

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Essentiel Antwerp, The Launch en Geox een podium.

Essentiel Antwerp en Orange Babies vragen aandacht voor HIV onder moeders en kinderen met exclusieve hoodie

Essentiel Antwerp zet zich in tegen de bestrijding van het HIV-virus in Afrika. Dat doet het Belgische merk door een samenwerking aan te gaan met Orange Babies, een Nederlandse stichting die zich inzet voor moeders en kinderen die getroffen zijn door het virus in Afrika. Essentiel Antwerp en Orange Babies ontworpen een exclusieve hoodie, waarvan de winst van de verkoop wordt geschonken aan Orange Babies.

Het Belgische modemerk en de non-profitorganisatie ontworpen een zwarte hoodie met een sterke boodschap: “Rise by Lifting Others” en is via de website van Essentiel Antwerp verkrijgbaar voor 125 euro. De winst van de verkoop wordt gedoneerd aan Orange Babies die het geld gebruikt voor het testen van mensen op hun HIV-status, het verstrekken van medicatie, condooms, de anticonceptiepil en het bieden van voorlichting, educatie en psychosociale ondersteuning.

Essentiel Antwerp en Orange Babies lanceren exclusieve hoodie om moeders en kinderen met hiv te steunen. Credits: Essentiel Antwerp / Orange Babies

The Launch slaat handen ineen met The View om stofrestjes nieuwe bestemming te geven

Modemerk The Launch staat bekend om het tegengaan van overproductie en streeft naar ‘zero waste’. Maar, bij het produceren van kleding blijven vaak restjes stof over die bijna altijd verloren gaan, zo schrijft het modemerk op LinkedIn.

Wat doe je als stofrestjes verloren gaan? Een oplossing zoeken, zo dacht The Launch. Het merk ging op zoek naar een partner die nog wat voor de stofrestjes kon betekenen. The Launch vond een geschikte partner in The View. Dit duurzame yogamerk geeft de stofrestjes een tweede leven door het te gebruiken als vulling voor hun meditatiekussens die handgemaakt worden in Amsterdam.

Geox doneert duizend paar kinderschoenen voor DANA-slachtoffers

Spanje kreeg eind oktober 2024 te maken met extreme weersomstandigheden met overstromingen in stedelijke gebieden van Valencia tot gevolg. Als blijkt van medeleven en solidariteit, besluit Geox duizend paar kinderschoenen te doneren voor de jongste slachtoffers.

“We zijn geschokt en bedroefd door wat er in Valencia is gebeurd”, aldus Mario Moretti Polegato, oprichter, grootaandeelhouder en voorzitter van Geox, in een verklaring die we van de directie van het Italiaanse schoenen- en lifestylemerk hebben ontvangen. Hij voegde eraan toe: “Met dit gebaar willen we tijdens de feestdagen de kinderen en hun families een glimlach en een beetje troost bieden in deze moeilijke tijd”.