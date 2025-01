Positieve modeflitsen: Floria Collective vindt tweede retailpartner en Wolvis werkt samen met Cosh!

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Floria Collective en Wolvis een podium.

Floria Collective vindt tweede verkooppunt bij Attire

Floria Collective heeft een nieuwe verkooppartner gevonden. Het Nederlandse slow fashion label is binnenkort verkrijgbaar bij de Amsterdamse retailer Attire, zo vertelt mede-eigenaresse Fleur Geerinck aan FashionUnited op modebeurs Modefabriek.

“We zijn heel blij met deze retailpartner en we weten dat het merk hier volledig tot zijn recht zal komen”, aldus Geerinck. Floria Collective is een damesmodemerk dat moderne, veelzijdige zakelijke kleding aanbiedt. Duurzaamheid, eerlijkheid en transparantie zijn drie belangrijke pijlers binnen het bedrijf. Het merk werkt dan ook uitsluitend met natuurlijke en gerecyclede materialen.

Wolvis en Cosh! werken samen aan onderzoek naar levensloop Wolvis-producten

Het Gentse breigoedmerk Wolvis en Cosh! slaan de handen ineen en starten een onderzoek naar de levensloop van Wolvis-producten, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Ruim dertig klanten van Wolvis zullen voor drie maanden lang het aantal draagbeurten en de slijtage van hun items vastleggen via de Cosh!-app. Wolvis vergaart via deze weg waardevolle inzichten over de levensduur van hun stuks, waarna zij deze kennis omzetten in verbeterpunten om toe te werken aan een circulair businessmodel.