Positieve modeflitsen: Inditex financiert opleiding van 50 textielarbeiders en Zeeman lanceert eerste circulaire Zeeman-product

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Inditex en Zeeman een podium.

Inditex financiert universitaire opleiding van 50 textielarbeiders in Bangladesh voor 5 jaar

Inditex en de Asian University for Women hebben een nieuw studieprogramma gelanceerd ter ondersteuning van de academische opleiding van vrouwelijke textielarbeiders in Bangladesh. De Spaanse modegigant gaat vijf jaar lang de opleiding van vijftig textielarbeiders financieren, zo schrijft Inditex in een persbericht.

“Toegang tot hoger onderwijs voor vrouwen blijft een kritiek punt in Bangladesh, waar het aantal inschrijvingen voor universitair onderwijs onder vrouwen langzamer toeneemt dan onder mannen. In deze context zet AUW zich in voor de empowerment van vrouwen van alle achtergronden, door hen uit te rusten met de vaardigheden om meer gekwalificeerde professionals te worden, leiders in hun gemeenschappen en werkplekken, en pleitbezorgers voor economische en culturele ontwikkeling”, aldus de universiteit.

Inditex trekt 3,75 miljoen euro uit voor het nieuwe studieprogramma. “Bij Inditex geloven we dat het versterken van vrouwen door middel van onderwijs een van de meest effectieve manieren is om blijvende en betekenisvolle veranderingen in deze gemeenschappen teweeg te brengen. Met dit studiebeursprogramma investeren we in de toekomst van vrouwelijke werknemers - de ruggengraat van onze toeleveringsketen - door hen de middelen te geven om nieuwe kansen te benutten en vooruitgang te stimuleren in hun gemeenschappen”, aldus Óscar García Maceiras, CEO van Inditex.

De hamamdoek van Zeeman. Credits: Zeeman

Zeeman lanceert eerste circulaire Zeeman-product: De Hamamdoek uit Twente

Het is Zeeman gelukt om het eerste circulaire product te lanceren uit eigen afval. De hamamdoek, gemaakt van versleten denim werkkleding van Zeeman-personeel, is bestaat uit lyocell en katoen, zo maakt Zeeman bekend. Ook het proces is volledig circulair.

Voor het maken van de circulaire hamamdoek werkt Zeeman samen met Frankenhuis Textielrecycling, Spinning Jenny, Enschede Textielstad en CirkelWaarde. Het maken van dit product was een experiment om te kijken wat allemaal mogelijk was. “Door vallen en opstaan zijn we wijzer geworden. We kunnen niet zeggen dat we ‘de oplossing’ hebben, maar wel dat we weten wat de voorwaarden zijn voor een circulair co-creatieproces”, aldus Rosa Scholtens, projectcoördinator bij CirkelWaarde.

De hamamdoek uit Twente heeft een denim-look en is sinds 18 april verkrijgbaar in de Zeeman-winkels. De doek kost 25 euro.