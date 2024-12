Positieve modeflitsen: Mr Marvis zamelt geld in voor kankeronderzoek en Fashion Leap for Climate strikt nieuwe partners

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Mr. Marvis en Fashion Leap for Climate een podium.

Mr Marvis zamelt geld in voor kankeronderzoek met ‘KiKa Korte Broek’

Mr Marvis steunt de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), dat geld inzamelt voor kankeronderzoek bij kinderen. Het broekenmerk bedacht de ‘KiKa Korte Broek’, zo deelt Mr Marvis op LinkedIn.

Mr Marvis doneert de opbrengst van alle shorts die tussen 16 en 20 december worden verkocht aan KiKa. Dit is een actie die jaarlijks terugkeert bij het broekenmerk. Om de actie extra kracht bij te zetten, dragen alle Mr Marvis-medewerkers gedurende deze periode de shorts op het kantoor.

Wie wil deelnemen aan de actie of wil doneren, kan voor meer informatie terecht op de website van Mr Marvis.

Fashion Leap for Climate strikt Asos, Bootz en Selfridges Group als nieuwe partners

Asos, Boozt en Selfridges Group hebben zich aangesloten bij Fashion Leap for Climate - een educatief programma over het klimaat dat in 2022 is gelanceerd door About You Group, Yoox Net-a-Porter en Zalando, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Het programma ondersteunt modemerken bij het leren meten van hun eigen CO2-voetafdruk en het stellen van doelen in lijn met de klimaatwetenschap.

Nu Asos, Boozt en Selfridges Group zich bij Fashion Leap for Climate hebben aangesloten, krijgen ongeveer honderd merkpartners toegang tot het volledige educatie-programma, inzichten in de sector en mogelijkheden om samen te werken met andere namen in de sector.

Naast deze moderetailers sluit ook Cascale zich aan bij het educatieprogramma. Cascale brengt 25 nieuwe deelnemers uit zijn netwerk mee en voegt, zo staat in het persbericht, waarde toe door gebruik te maken van zijn community van ruim 300 merken, retailers en fabrikanten om het bewustzijn te vergroten en collectieve actie te stimuleren om de impact op milieu te verminderen.