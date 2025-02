Positieve modeflitsen: ‘The Hulk’ onderhoudt 85.000 ski’s en snowboards en Sympany ontvangt PSO 30+ keurmerk

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen ‘The Hulk’ van A.S. Adventure, Uniqlo, Sympany en H&M Foundation een podium.

‘The Hulk’ onderhoudt 85.000 ski’s en snowboards voor A.S. Adventure

'The Hulk' van A.S. Adventure Credits: 'The Hulk' van A.S. Adventure

The Hulk, de groene onderhoudsmachine van A.S. Adventure in het Care & Repair Centre, doet flink zijn best om ski’s en snowboards van een onderhoudsbeurt te voorzien. De volautomatische machine van Wintersteiger, waarvan er wereldwijd slechts drie bestaan, gaf tot nu toe al 85.000 ski’s en snowboards een APK’tje.

Het afgelopen jaar gingen er 1.150 paar ski’s per dag, of 65 à 70 paar ski’s per uur, door de machine. Het aantal eindigde in 2024 op 85.000. The Hulk reinigt, schuurt, waxt en polijst ski’s en snowboards van klanten of die zijn mee geweest op wintersportvakantie dankzij de verhuurservice. Het apparaat is voornamelijk bedoeld om de wintersportartikelen klaar te stomen voor een volgende (verhuur)beurt.

“In totaal rolden er al een miljoen ski’s en snowboards door onze Wintersteiger Discovery 2, of ‘The Hulk’ zoals wij hem noemen. Deze volautomatische wondermachine is op maat gebouwd en dus uniek in zijn soort, wat betekent dat we met deze service kunnen tippen aan de grootste onderhoudscentra in de Alpen. De machine geeft de beste garantie op een volmaakt resultaat”, aldus Bea De Beuckelaer, CEO van A.S. Adventure in het persbericht.

Uniqlo doneert 1000 kledingstukken aan Cruyff Foundation

Elf kinderen met een beperking ontmoetten Uniqlo Global Brand Ambassador en professionele rolstoeltennisser Gordon Reid tijdens het Abn Amro Open 2025 tennistoernooi in Rotterdam. Credits: Uniqlo

Japans modemerk Uniqlo lanceerde vorig jaar ‘The Heart of LifeWear’ – een initiatief waarbij één miljoen nieuwe Heattech of Airism-kledingstukken worden gedoneerd aan gemenschappen over heel de wereld. Het doel: Hun leven makkelijker maken. Dit jaar krijgt de Cruyff Foundation een donatie.

Als onderdeel van ‘The Heart of LifeWear’ ontmoette Uniqlo Global Brand Ambassador en professionele rolstoeltennisser Gordon Reid onlangs elf kinderen met een beperking en hun verzorgers tijdens het Abn Amro Open 2025 tennistoernooi in Rotterdam.

Tijdens het evenement maakte Uniqlo bekend dat het modemerk duizend Heattech-kledingstukken doneert aan de Cruyff Foundation, een partnerorganisatie van de scholen van deelnemende kinderen.

Sociale werkgever: Sympany ontvangt PSO 30+ keurmerk

Bruikbaar textiel wordt uitgesorteerd bij Sympany. Credits: Sympany, via Vodde

Textielinzamelaar Sympany voldoet aan alle eisen om in aanmerking te komen voor een PSO 30+ keurmerk. Het bedrijf nam deze certificering onlangs aan, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Het PSO 30+ keurmerk staat voor ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een door TNO ontwikkelde certificering die bedrijven erkent die zich inzetten voor inclusiviteit en sociaal ondernemerschap, zo is te lezen. Het keurmerk heeft diverse treden, waarbij Trede 3 de hoogst haalbare status is. Sympany heeft deze trede behaald. De ‘30+’ geeft weer dat er minimaal 30 procent van haar medewerkers behoort tot een doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders.

De certificering werd toegekend in december 2024, maar Sympany maakte dit in februari pas bekend. De certificering is twee jaar geldig. “Het behalen van het PSO 30+ keurmerk is voor ons geen eindpunt, maar een motivatie om onze inspanningen op dit gebied verder uit te breiden. We blijven ons inzetten voor een werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en bij te dragen aan onze duurzame missie”, aldus Sympany.

H&M Foundation ondersteunt Fashion ReModel-project

De H&M Foundation zet zich in voor een duurzamere mode-industrie door het project ‘Fashion ReModel’ te ondersteunen en dat wordt geleid door de Ellen MacArthur Foundation. Fashion ReModel stelt toonaangevende merken in staat om oplossingen te vinden en barrières te doorbreken om circulaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen en te beginnen met het loskoppelen van inkomsten en productie, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Het project moet ervoor zorgen dat de industrie gaat samenwerken om circulaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen. “Als deze manier van zakendoen op grote schaal wordt toegepast, kan het een belangrijke stap zijn die bijdraagt aan het koolstofvrij maken van de textielindustrie door de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, een verschuiving teweeg te brengen van trends met een laag gebruik en een nieuw type groei creëren”, zo klinkt het. Wie deel wil nemen moet de komende drie jaar de ambitie hebben om het percentage van hun inkomsten uit circulaire bedrijfsmodellen te verhogen en moet jaarlijks verslag uitbrengen aan de Ellen MacArthur Foundation.

Het doel van het Fashion ReModel is om de mode-industrie te inspireren en in staat te stellen om nieuwe manieren van zakendoen in de modebranche toe te passen. Het gaat om het maken van een begin bij het veranderen van het modesysteem, niet om alles in één keer op te lossen.