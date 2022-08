Power duo's, fetisjmode en haakwerk: De SS23 street styles uit Kopenhagen

De Copenhagen Fashion Week toonde dit seizoen weer aan dat trends ook buiten de grote modeweken in New York, Londen, Milaan en Parijs worden gezet. Naast bekende merken als Baum und Pferdgarten, Ganni en Samsøe Samsøe presenteerden ook nieuwe talenten hun collecties, die vooral tijdens " CPHFW NewTalent " in het zonnetje werden gezet. Ook het publiek maakte duidelijk dat de Deense hoofdstad niet alleen vertrouwt op de typische minimalistische stijl en zich ook internationaal kan laten gelden.

Van felle kleuren en haakpatronen tot een fetisj-look - dit zijn de streetstyle trends van de Copenhagen Fashion Week SS23.

Kopenhagen Berghain

Twee- en driedelige pakken in zwart en faux leer, gedragen in combinatie met hoge laarzen en accessoires als zware zilveren kettingen en maskers, doen het lijken alsof de looks niet zijn vastgelegd tijdens de Copenhagen Fashion Week, maar in de rij bij de befaamde Berlijnse technoclub Berghain - die naast zijn strenge uitsmijters ook bekend staat om zijn seksuele promiscuïteit - of tijdens een rave.

De donkere stijl, waarin het zware leer samenkomt met blootgestelde lichaamsdelen, creëert een fetisj-look die een statement outfit wordt, vooral in het anders nogal gereserveerde Scandinavië.

De lakleren look is overigens ook online populair. Het zoekplatform Stylight registreert een toenemend aantal zoekopdrachten naar producten op dit gebied.

Streetsyle Copenhagen Fashion Week SS23 | Foto's: Acielle Tanbetova

Power duo's

Mode statements worden niet alleen solo gemaakt, maar ook als duo of team. Een gecoördineerde look is nog indrukwekkender als de looks niet identiek zijn. Details en individuele stukken die verraden dat de personen bij elkaar horen, leggen de focus op de drager - zoals bij beroemde celebrityduo's.

De grenzen zijn hierbij volledig open. Er kan gebruik gemaakt worden van een materiaal in een bepaalde kleur of een opvallend patroon dat in de ene look als jurk te zien is en in de andere look als broek of shirt. Maar ook een bepaalde stijl - zoals een jaren '70 esthetiek of gothic look - kan een gemeenschappelijke kracht uitdrukken. Soms zijn het de kleine dingen - een pet of een bepaalde sjaal in combinatie met een meer chique outfit - die voor de duo-factor zorgen. Het enige belangrijke is dat de dragers zich prettig voelen in hun gecombineerde outfits en dat ze dat samen uitstralen.

Streetsyle Copenhagen Fashion Week SS23 | Foto's: Anastasia Fedoseeva

Kleurrijke dubbele denim

Het denimuniform, bestaande uit twee stukken jeans in een identieke tint of met een identiek patroon, is niet echt een nieuwe trend, maar biedt nog steeds veel ruimte voor ontwikkelingen.

In Kopenhagen bijvoorbeeld, kiezen denim dragers voor felle kleuren zoals roze en donkerdere tinten zoals groen en paars met verschillende wassingen. Hierdoor krijgt de denim look een frisse laag verf die de associatie van stijve werkkleding vervangt door een gevoel van vrolijkheid.

Een sportieve zonnebril, een kleine handtas en individuele styling, waarbij het denim jack een off-the-shoulder top wordt, ronden de look af.

Streetsyle Copenhagen Fashion Week SS23 | Foto's: Anastasia Fedoseeva

Praktisch en casual: de cargobroek

Net als jeans vinden cargobroeken hun oorsprong in werkkleding. Lange tijd was de meestal beige broek met de vele zakken vooral populair in streetwear voor mannen. Maar, ook aan het begin van de jaren 2000 speelde ze een belangrijke rol bij artiesten als Destiny's Child, Avril Lavigne en Gwen Stefani. Met de terugkeer van dit tijdperk - als gevolg van de Y2K-trend - lijkt de broek zijn plaats in de streetstyle weer te hebben gevonden.

De cargobroek wordt in Kopenhagen gecombineerd met een witte top en hakken - niet met sneakers zoals in de jaren 2000. Ook al biedt de broek met zijn vele zakken genoeg opbergruimte, een handtas past ook bij de look. De keuze van de dragers om de wijde werkbroek te combineren met vrouwelijke accessoires en schoenen creëert een spannend spel met het silhouet en de genderrollen waarbij de it-girl en vakman samen komen.

Streetsyle Copenhagen Fashion Week SS23 | Foto's: Acielle Tanbetova

Gehaakte stof

Tijdens de lockdown ontwikkelde het haken zich als een echte trendhobby voor een jongere doelgroep. Ontwerpers en hobby-haaksters lijken de tijd te hebben benut en presenteren nu de resultaten van hun werk. Geen enkele streetstyle trend van de Copenhagen Fashion Week was zo populair als haken.

Het ging hierbij echter niet om oma's oversized, kriebeltrui, maar om korte rokjes, strakke jurkjes en armwarmers die bepaalde gebieden, zoals de schouders, benadrukken. Naast de bewegingsvrijheid geven felle kleuren en combinaties het materiaal een modern tintje. De andere kledingstukken en accessoires zijn qua kleur afgestemd op de gehaakte stukken.

Ook voor accessoires werden haaknaalden gebruikt. Verschillende modellen gehaakte tassen - van groot tot klein - waren te zien.

Street style Copenhagen Fashion Week SS23 | Foto's: Acielle Tanbetova (links en rechts) en Anastasia Fedoseeva (midden)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Marthe Stroom.