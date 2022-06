Power line-up Modefabriek bekend: Meer dan 400 merken + on-trend programma

Het is bijna zover! Op 10 en 11 juli gaat iedereen uit de fashion industry elkaar weer live ontmoeten op dé 2022 editie van Modefabriek. Alle merken onder één dak, eindelijk weer. Ruim 400 fashion brands tonen er hun nieuwe collecties, er is een nieuwe duurzame area The Sustainable Stop én een Young Entrepreneurs Platform. Modefabriek is bovendien één grote trendmonitor en een niet te missen bundeling van up-to-date expertise en vakkennis. Het Talks + masterclasses programma biedt essentiële business intelligence, van trends tot social media en styling tools, van sustainability tot inclusiviteit. Koop nu je ticket!

Het is fantastisch dat zoveel mooie merken zich hebben ingeschreven, wij zijn trots op deze brand list. Het wordt een prachtig weerzien! Caroline Krouwels, directeur Modefabriek

Hier alvast wat namedropping:

BRUUNS BAZAAR • DEVOTION • FEMMES DU SUD • GESTUZ • MAISON HOTEL • HARTFORD • RUBY TUESDAY • TIGER OF SWEDEN • ANOTHER LABEL • CLUB L'AVENIR • NEO NOIR • ALIX THE LABEL • MBYM • GLORIA GLORIA • HUNKØN • 2NDDAY • SCALPERS • LEE • WRANGLER • SUN68 • DOCKERS • GOOSECRAFT • BLUE INDUSTRY • GOLDGARN DENIM • DR.DENIM • BEN SHERMAN • BLEND • CASUAL FRIDAY • CARL GROSS • FYNCH-HATTON • ARMEDANGELS • LOLLYS LAUNDRY • HOMAGE • TRVLDRSS • OTTOD'AME • LA FÉE MARABOUTÉE • SISSEL EDELBO en nog veel meer! Klik hier voor volledige brand list.

THE SUSTAINABLE STOP

The Sustainable Stop is een duurzame area op Modefabriek voor good design. Hier laten mooie verantwoordelijke merken en frisse independent labels je zien dat bewuster kopen en inkopen makkelijker en leuker is dan ooit. Met o.a. Ecoalf, Armedangels, New Optimist, Rifó, Komodo en Ekyog. Ook het Amsterdamse duurzame e-commerce platform PARO Store presenteert er 15 Europese new generation brands met awesome designs.

YOUNG ENTREPRENEURS PLATFORM

Voor de entree, op het buitenterrein van Modefabriek, vind je het YEP (Young Entrepeneurs Platform) i.s.m. de Amsterdamse ABCNDstore, een inspirerend platform waar 20 jonge, innovatieve en aanstormende ondernemers hun collectie presenteren met o.a. Speedyharmonycollectorthings, Nada van Dalen, Versatile, Reconstruct, Ties Amsterdam, FELT, Peterson Stoop, Lingua Planta, Bonchey.

TALKS & MASTERCLASSES

Eigenlijk zijn alle Talks en Masterclasses op het programma een must om je business skills up-to-date te houden, zoals de Talk van Kirsten Jassies over korte videos voor Insta en TikTok, of die van Janice Deul over diversiteit en duurzaamheid, het interview met sustainable storyteller Talita Kalloe, de styling en branding tools van Hannah van Well en de gouden tips om meer sustainable in te kopen van Rachel Cannegieter.

Ook voor trends kom je naar de Talks: Creative Visualiser Ronny De Vylder laat zien hoe je als retailer klanten naar de winkel krijgt, Trend forecaster Jan Agelink vertelt je alles over identiteit & expressie in de mode, en Trend-duizendpoot David Shah laat je zien hoe om te gaan met alle extremen in deze post-corona-tijd.

Credit: Modefabriek by Presstigieux

TRENDS

Get future proof in de TRENDHUB voor een 5-minute-update over alle must-wears, must-colours, must-materials, must-patterns, must-silhouettes, must-follows en must-follows. Én in de altijd inspirerende MF STORE, waar je nieuwe talenten, start-ups en merken met kleine collecties kunt ontdekken, meteen kunt kopen en inspiratie opdoen voor je eigen winkel. Een greep uit de fashion, design en lifestyle merken in de store: CAES, Archivist, MARTAN, Lex Pott, Studio Noos, Milou Broersen, Jantien Baas en La Louème.

Hou onze website en socials in de gaten voor de laatste updates en het Modefabriek-programma, en plan alvast wat je niet wilt missen! Tot 10 en 11 juli!