De Italiaanse luxe modegroep Prada heeft tijdens het International Astronautical Congress in Milaan voor het eerst het ontwerp van het Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) ruimtepak gepresenteerd, dat zal worden gebruikt voor NASA's Artemis III-missie naar de maan. Het ontwerpteam van Prada heeft jarenlang nauw samengewerkt met ingenieurs van de Amerikaanse Axiom Space. Het modehuis heeft materialen geadviseerd die astronauten beschermen en tegelijkertijd visueel inspireren en comfort bieden, zo blijkt uit een persbericht aan FashionUnited.

"Onze elite-teams hebben de ontwikkeling van ruimtepakken herzien en nieuwe wegen geopend naar innovatieve oplossingen, met een state-of-the-art ontwerpbenadering voor de AxEMU", deelt Matt Ondler, voorzitter van Axiom Space. "We hebben de norm doorbroken. De samenwerking tussen Axiom Space en Prada heeft een nieuw fundament gelegd voor intersectorale samenwerking en breidt uit wat mogelijk is in de commerciële ruimtevaart."

Lorenzo Bertelli, Chief Marketing Officer van Prada Group en Head of Corporate Social Responsibility, vult aan: "Ik ben ontzettend trots op het resultaat dat we vandaag tonen, wat slechts de eerste stap is in een langdurige samenwerking met Axiom Space. We hebben onze expertise gedeeld over hoogwaardige materialen, kenmerken en naaitechnieken, en we hebben veel geleerd. Ik weet zeker dat we samen nieuwe uitdagingen zullen blijven verkennen, onze horizon zullen verbreden en nieuwe scenario's zullen creëren."

Het ruimtepak ontworpen door Prada in samenwerking met Axiom Space zal naar verluidt in 2026 door astronauten op het maanoppervlak gedragen worden tijdens NASA's Artemis III-missie. Het pak is gemaakt van een witte stof die warmte reflecteert en astronauten beschermt tegen extreme temperaturen. De gepatenteerde technologie blijft geheim.

Prada en Axiom Space lanceren nieuw ruimtepak voor maanmissie Credits: Axiom Space Newsroom