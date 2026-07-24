Prada opent Milan Fashion Week in september

Van 22 tot en met 28 september vindt de Milan Fashion Week voor damesmode plaats. Het evenement wordt georganiseerd met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, het ICE Agentschap en de stad Milaan. Tot nu toe staan er 60 modeshows op het programma, waarvan 54 fysiek en zes digitaal.

Volgens de kalender die gisteren door de Camera della Moda is gepubliceerd, opent Prada de modeweek op 22 september. Op dezelfde dag presenteren onder andere Diesel en J.Salinas hun collecties. De volgende dag is het de beurt aan onder andere Luisa Beccaria, Jil Sander, Daniela Gregis, Antonio Marras, Fendi, Vivetta, MM6 Maison Margiela, Missoni en Etro. Giorgio Armani houdt zijn show op zondag 27 september. Op dezelfde dag zijn ook Casa Preti en Francesca Liberatore op de catwalk te zien.

Nieuwkomers in Milaan

De septembereditie markeert het debuut van de nieuwe creatieve directeuren van Moschino: Sunnei-oprichters Loris Messina en Simone Rizzo. Verschillende nieuwe merken presenteren voor het eerst hun collecties in Milaan. Daartoe behoort Marques' Almeida, een Portugees merk opgericht in 2011 door Marta Marques en Paulo Almeida. Het merk is winnaar van de LVMH-prijs. Ook Miguel Vieira, een Portugees merk opgericht in 1988, is voor het eerst aanwezig. Andere debutanten zijn Neithan Herbert, een Mexicaans merk van de Ecuadoriaanse ontwerper Neithan Ruiz, en Victor-Hart. Laatstgenoemde is de ontvanger van de ‘The Max&Co. Design for Change’-beurs van de Camera Moda Fashion Trust Grant 2024.

De Camera Moda bevestigt haar steun voor merken en ontwerpers van de nieuwe generatie, zo staat in een persbericht. Op dinsdag 22 september opent de Cnmi Fashion Hub in het Palazzo Morando. Op zondag 27 september vindt de twaalfde editie van de Milano Moda Graduate plaats. Dit is een modeshow gewijd aan studenten van Italiaanse modescholen.

Het definitieve showprogramma, inclusief presentaties en evenementen, wordt op 8 september gepresenteerd.