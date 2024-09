Prada presenteert eclectische 'superhelden'-collectie tijdens Milan Fashion Week

Prada presenteert een eclectische "superhelden"-collectie voor de Milan Fashion Week, met veel S&M-stalen ringen en spiegelende metalen. Geribbelde leggings en bodysuits geven een gezellige, grungy touch.

De catwalkshow voor dames in lente/zomer 2025 vindt plaats terwijl Prada een buitenbeentje is binnen de luxe-industrie. Het merk boekt sterke groei in de eerste helft van het jaar, terwijl de verkopen van concurrenten dalen.

De collectie is een modetrip met een knipoog naar de grunge-looks uit de jaren 90, aangevuld met sadomasochistische parafernalia, een regenboog aan gekleurde leggings en futuristische looks van de Franse ontwerper André Courrèges uit de jaren 60.

"Prada vertegenwoordigt een verscheidenheid aan stijlen en invloeden. Elementen uit verschillende tijdperken bestaan tegelijkertijd en dagen chronologische theorieën uit," aldus het merk in de shownotes, met "het idee van de superheld" als "de centraliteit van het individu".

Achter de schermen bespreken de ontwerpers hun visie, waarbij ze verwijzingen naar het verleden van Prada willen verkennen en "het verleden, het heden, het coole, het sexy en het serieuze" willen mixen.

Prada, collectie “Infinite Present” voor damesmode, voor het seizoen Lente/Zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Er zijn leren riemen met dikke stalen ringen die laaghangende plooirokken omhoog houden, gecombineerd met nauwelijks zichtbare bandeau-topjes. Een zwarte jurk met stalen hardware klinkt terwijl het model over de catwalk loopt.

Prada, collectie “Infinite Present” voor damesmode, voor het seizoen lente/zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Een oversized zwarte trui-jurk is versierd met lange beige franjes en opvallende strepen, terwijl een zwarte transparante jurk met overdreven geplooide mouwen een groen bodysuit bedekt, gedragen met zwarte pumps.

Een van de meest gedurfde looks is een lichtgewicht zwarte jurk bedekt met veren, gecombineerd met een neonoranje anorak. Prada toont zijn verfijnde kant met een buttercup coat dress en een door de jaren 60 geïnspireerde simpele zwarte jurk.

Prada, collectie “Infinite Present” voor damesmode, voor de lente/zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De jaren 60 maken opnieuw een gedurfde verschijning met felle metallic jurken. Een space-age look valt tot halverwege het scheenbeen, gecombineerd met een kanariegele windbreaker en een oversized stroklep zonder bovenkant.

Prada blijft een cultmerk en staat op de derde plaats in de 'hottest brands'-index van Lyst, achter Miu Miu en Loewe.

In juli rapporteert Prada een omzetgroei van 17 procent in de eerste helft van het jaar. De groei van Miu Miu geeft een boost aan de omzetstijging van Prada, wat het bedrijf een buitenbeentje maakt onder luxe rivalen.

"De kracht van Prada is dat het trouw blijft aan zijn DNA, wat leidt tot een ware cult," zegt Antonio Bandini Conti, ontwerper en coördinator van haute couture aan het European Institute of Design in Milaan.

Prada, collectie “Infinite Present” voor damesmode, voor het seizoen Lente/Zomer 2025. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Miuccia Prada, sinds 1978 creatief directeur, deconstrueert de garderobe van de burgerlijke vrouw en introduceert elementen die storend zijn, terwijl ze verfijnde smaak behoudt.

"Door vast te houden aan de koers, heeft het merk een onderscheidende identiteit en loyale klanten opgebouwd," aldus Conti.

CEO Andrea Guerra vertelt investeerders dat de moeilijke macro-economische context vereist dat het merk flexibel en precies is in zijn productaanbod en communicatie.