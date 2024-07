Miu Miu drijft Prada's omzet omhoog in de eerste helft van 2024

Waar concurrerende luxe modeconcerns het moeilijk hebben, lijkt de Italiaanse Prada Group te floreren. Het modehuis sluit het eerste half jaar van 2024 af met omzetgroei. Vooral het zustermerk Miu Miu lijkt verantwoordelijk te zijn voor de hogere verkopen van het bedrijf, zo blijkt uit een financieel verslag over de eerste helft van het jaar.

De omzet van Prada Group is met 17 procent gestegen vergeleken met vorig jaar, wat neerkomt op 2,55 miljard euro. In Europa steeg de omzet met 17 procent tot 682 miljoen euro. Dochtermerk Miu Miu is het bedrijvigste merk van Prada Group: het merk noteert een omzetgroei van 93 procent tot 530 miljoen euro.

De producten van Miu Miu vallen goed in de smaak. Mede door de samenwerking met het Amerikaanse sportmerk New Balance begin dit jaar stond ‘het zusje van Prada' op nummer één van de populairste merken zoals de Lyst Index Q1 2024. De sneaker van Miu Miu x New Balance was online binnen een paar uur uitverkocht.

Daarnaast weet Prada Group een van de belangrijkste koopbereide klanten te behouden. Het merk noteert een stijging van de verkopen met 55 procent in de eerste jaarhelft in Japan, mede aangevoerd door Chinese toeristen die van de zwakke Japanse Yen profiteren. Het merk noteert een omzetgroei in de belangrijke Chinese markt.

Prada Group groeit in ‘steeds onzekerder wordende marktomgeving’

De resultaten van Prada Group uit het verslag staan in contrast met de trend in de berichtgeving van concurrerende luxemerken. Namelijk: minder uitgaven van klanten door wereldwijde uitdagingen zoals inflatie, onlangs aangegeven door LVMH en Kering. "We zijn tevreden met de bovenstaande marktprestaties en het hoogwaardige, vergelijkbare groeitraject dat we hebben bereikt in een steeds onzekerder wordende marktomgeving," aldus Patrizio Bertelli, voorzitter en uitvoerend directeur van Prada Group.

Andrea Guerra, CEO van de groep concludeert: "In de huidige macro-economische en geopolitieke context is de dynamiek in de sector een groter uitdaging. Dit vereist dat we flexibel en scherp zijn op ons productaanbod, onze communicatie en onze algehele positionering, om de betrokkenheid van klanten te blijven stimuleren en vooruitgang te boeken op onze reis naar uitmuntendheid in de detailhandel."