Première: het perfecte wind- en waterdichte packable jack

Wat is een onmisbaar item voor iedere garderobe? Een compact wind- en waterdicht jack dat je snel tevoorschijn haalt als het kouder wordt of gaat regenen. Alleen jammer dat je er altijd zo in gaat transpireren…

Maar dát is nu verleden tijd. Jack in a Bag heeft een jack ontwikkeld dat wind en water volledig tegenhoudt en tóch blijft ademen. Gemaakt van 100% gerecycled polyamide, dus super duurzaam.

Functionele outdoor jacks

Jack in a Bag is het merk op het gebied van lichtgewicht en functionele outdoor jacks. De functionele lichtgewicht en padded jacks, zoals ook de bodywarmers, zijn verpakt in compacte zakjes (packables). Superhandig om in je fietstas, handtas of auto te bewaren, zodat je bij een wandeling of een fietstocht altijd een jack bij de hand hebt als het kouder wordt of gaat regenen. En nu is er dus het wind- en waterdichte jack 2.0.

Beeld: Jack in a Bag, eigendom van het merk.

Zonder zweten

“We verkopen onze jacks in veel landen wereldwijd, ook in Zuid-Europese landen zoals Spanje en Griekenland”, vertelt Ronald Nelemans. Hij is commercieel directeur en mede-oprichter van FashionPower, specialist in duurzame sport, outdoor en leisure kleding en bekend van duurzame merken als RedMax, Eecoff en natuurlijk Jack in a Bag. “Vanuit Zuid-Europa kregen we de vraag of we een lichtgewicht jack wilden ontwikkelen dat wind- en waterdicht is, zónder dat je erin gaat transpireren en daarnaast ook klein verpakt kan worden. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en het is gelukt. Ons nieuwe jack is gemaakt van 100% gerecycled polyamide, is 5000 gr/m2/24h breathable/5000 mm waterproof en blijft ademen. Met dit jack is transpireren (en zweetgeur) tijdens het wandelen of fietsen verleden tijd.”

Unisex

Het wind- en waterdichte jack van Jack in a Bag wordt geleverd voor Dames en Heren en is verkrijgbaar in de maten S/M, L/XL en XXL, elk in vier commerciële kleuren.

Première op PLMA beurs in Amsterdam RAI

Het nieuwe jack wordt geïntroduceerd op de PLMA Beurs in de RAI Amsterdam, de grootste internationale beurs op het gebied van private label voor de convenience sector. “Hier ontmoeten we onze doelgroep”, vertelt senior key accountmanager Thomas van Beers. “We richten ons met name op supermarkten, drogisterijen, discounters en andere convenience stores. Jack in a Bag is een totaalconcept. Onze producten worden geleverd met een handige display en zijn dus geschikt voor elk type winkelformule. Klanten kunnen kiezen voor een stoere zwarte display van roestvrij staal of een commercieel kartonnen display die volledig gerecycled kan worden. Er kunnen 48 jasjes op een display, 24 dames en 24 heren, en het assortiment kan vanuit voorraad worden aangevuld.”

RAI Amsterdam

PLMA Amsterdam wordt gehouden op 23 en 24 mei in de RAI Amsterdam. Meer info: www.plmainternational.com