Prèmiere Vision: Dit zijn de materialen- en kleurentrends voor SS24

Parijs - Première Vision, de internationale vakbeurs voor materialen, onthulde aan professionals de eerste grote trends in de mode van de lente en zomer van 2024, via drie forums: Decoratie, Essentials en Leder. FashionUnited doet verslag van het evenement.

Forum Décoration: De invloed van planten op de stoffen van de SS24

"Naturaliteit", het karakter van wat zich in de natuur bevindt, is het woord dat het meest uitgesproken wordt door de materiaalexperts die FashionUnited op de Première Vision in februari 2023 heeft ontmoet. Wees dus welkom bij een lente/zomer seizoen voor 2024 waarin natuurlijke materialen (linnen, zijde, koude wol, enz.) centraal staan. Maar omdat er geen mode zou zijn zonder tussenkomst van de menselijke verbeelding, wordt deze "natuurlijkheid" vormgegeven door texturen met effecten van ombré draden, vlechtwerk op jacquards of andere verwijzingen naar ambachtelijke knowhow. Deze plantaardige kracht komt ook tot uiting in de patronen. Is het zomerseizoen vaak idyllisch of landelijk, de plantaardige expressie van zomer 2024 draait om het blad en soms zelfs om de boom.

Forum Décoration Première Vision.Photo: Florence Julienne

Maar "natuurlijkheid" betekent ook "tellurisme", dat wil zeggen de invloed van de aarde op de maatschappelijke gebruiken. Als het gaat om weefsels en prints, resulteert dit in effecten van de aardkorst, seismische golven, schors... Zelfs voor outdoorsegmenten worden hoogwaardige stoffen gehuld in minerale fantasieën en vulkanische texturen. Hoe zit het met dierenmotieven in de jungle van de modewereld? “Voor de SS24 is het aandeel dierenmotieven in vergelijking met andere seizoenen lager," antwoordt Ariane Bigot, assistent fashion director bij Première Vision. “Maar wat interessant is in de voorstelling van zebra-, panter- of slangenhuiden is de opkomst van verschoten kleuren en uitvergrote motieven.”

Forum Décoration Première Vision. Photo : Florence Julienne

"In het totale aanbod viel ons de onevenredige proporties van de prints ons op, een schaal die gelijk is aan die normaal voor meubels gebruikt wordt.” Volgens deze expert kunnen deze grote ontwerpen in verband worden gebracht met ‘de wens om visuele aandacht te trekken op sociale netwerken’. “ Hoe groter de afbeelding, hoe zichtbaarder je bent. Een klassieke bloem, als je de schaal verandert of een unieke plaatsing in de snit van het kledingstuk genereert, laat je opvallen.”

Forum Décoration Première Vision. Photo: Florence Julienne

Première Vision editie met het thema van de digitale droom, een onwerkelijke Tuin van Eden

De snelle opkomst van de digitale wereld beïnvloedt de ontwerpen op het gebied van kleur, glans en rimpelingen. De kleurcodes evolueren naar nog meer pastelachtige, levendige kleuren, met hedendaagse parelmoer en en een golvend effect. Gebladerte en bloemen nemen een vlucht naar nieuwe denkbeeldige werelden. Deze motieven worden min of meer uitvergroot op willekeurige wijze naast elkaar geplaatst. Kant, jacquard en borduurwerk zijn bedekt met gekleurde, iriserende en transparante glans en komen voort uit een over het algemeen metaalachtige gloed (goud, koper, zilver).

Forum Décoration Première Vision. Photo: Florence Julienne

Lente en zomer 2024: Genderfluid tailoring in zachte tinten

Deze hang naar natuurlijkheid wordt weerspiegeld in een waaier van natuurlijke, lichte, neutrale, zelfs licht doffe tinten. Dat is duidelijk de eerste indruk die Forum Essentials geeft. Deze kleurenkaart komt overeen met het klassieke aanbod dat te zien is in jurken, broeken, jasjes, maar we merken tegelijkertijd een vleugje frisheid en vitaliteit op met lichtzure, lichtgevende, kleuren en zelfs pastels die karakter hebben. “Beige heeft de plaats ingenomen van grijs, en we zien iets minder zwart," zegt Ariane Bigot. “Maar de verrassing komt van de draperieën, in echte vloeiende wol, mauve, lichtroze. Sinds ik bij Première Vision werk, heb ik nog nooit de gelegenheid gehad om vijftien prachtige klassieke draperieën in zo'n kleurrijk palet van zachtheid tentoon te stellen.”

Forum Essentials Première Vision. Photo: Florence Julienne

Forum Essentials Première Vision. Photo: Florence Julienne

Forum Essentials Première Vision. Photo : Florence Julienne

Deze trend komt overeen met de opkomst van een genderloze soepele tailoring, die eerder tijdens de mannenmodeshows op diverse modeweken werd gesignaleerd. Dit gaat gepaard met een heropleving van blauw, een kleur die traditioneel wordt geassocieerd met het mannelijke geslacht, gesymboliseerd door het overhemd of het matrozenpak. Blauw wordt een echte chromatische kracht: International Klein Blue (een blauwe tint die door Franse kunstenaars Yves Klein is gemixt), turkoois, hemelsblauw, koningsblauw. “Sinds enkele seizoenen worden de klassieke blauwen uitgedaagd door bruinen en kaki's" geeft de expert toe.

Kant, een nieuwkomer in het Forum Essentials

Deze nieuwe verfijning gaat hand in hand met de komst van kant op het Forum Essentials. “Onze bezoekers komen naar Vision voor hun prêt-à-porter of couture, maar ze hebben ook specifieke behoeften op het gebied van lingerie in hun collecties", aldus de specialist. “Daarom wilden wij kant onder de aandacht brengen, wat een uitzondering is, maar aansluit bij het forumgedeelte dat gewijd is aan sport, badmode en lingerie.”

De sector betreedt een nieuw terrein. Het heeft het bedekkende van pyjama mode meegemaakt en gaat nu meer voor verleiding en verfijning met soepele breisels, katoenen fleeces die behaaglijk zijn aan de binnenkant, zacht en soepel aan de buitenkant, of nog subtielere versieringen, een samenkomst van de wereld van badmode en lingerie.

Forum Essentials Première Vision. Photo: Florence Julienne

Er vindt een verschuiving plaats: het begrip comfort gaat nu gepaard met chic en verleiding. Poplins en satijn krijgen nu ingewikkelde structuren die hun platheid doorbreken. De plantaardige vezels van linnen of hennep laten vlakken vibreren. In deze zoektocht naar meerwaarde worden de iconische zijdestructuren versierd met horizontale strepen in ottoman of faille stijl.

Forum leather: De terugkeer naar de gratie van leer na de greenbashing

Deze notie van natuurlijkheid legitimeert uiteraard het gebruik van leer tegenover synthetische alternatieven. "Bezoekers stellen de leerlooiers veel vragen over traceerbaarheid, duurzaamheid en dierenwelzijn, maar ze stellen het materiaal als zodanig niet meer ter discussie", aldus Carine Montarras, productmanager leder bij Première Vision. Niet alleen de ontwikkeling van lederen accessoires (schoenen en lederwaren) is niet vertraagd, maar er is ook vraag naar lederen kleding, zowel in de winter als in de zomer.

Gezegd moet worden dat de leerindustrie haar methoden heeft verfijnd: vrije metaallooiing met plantaardige looistoffen van mimosa planten, kastanjebomen of quebrachos (bomen afkomstig uit Latijns-Amerika); nubuck en reliëfleer gemaakt van polymeren op biologische basis, afkomstig van hennepolie; vollere huiden die op natuurlijke wijze worden geverfd met afval van wijn.

Forum Leather Première Vision. Photo: Florence Julienne

Mode of de kunst van het spelen met contrasten om iedereen tevreden te stellen

“Het meest voor de hand liggend is de tweedeling die in modetrends kan bestaan", zegt de expert (telkens weer) verbaasd. Er is een enorme behoefte aan meer natuurlijkheid met producten die de korrel van de huid zichtbaar laten, diffuse kleuren die een patina ontwikkelen om de levende kant van het materiaal te versterken. Anderzijds is er dit digitale licht dat terug te vinden is in nail art of in polychrome autolak".

De klassieke gladde of zelfs kraakheldere lakken zijn verleden tijd en lakken met een nat, doorschijnend en zuur uiterlijk worden verwelkomd, om zacht gekleurde en vage contrasten te creëren, kunstmatige pastelkleuren geïmpregneerd met melkachtige witten, transparante lakeffecten, geglazuurde leersoorten, microglitteringen en veranderende reflecties, zoals hologrammen.

Forum Leather Première Vision. Photo: Florence Julienne

De ledersoorten worden verrijkt met uiterst precieze afwerkingen, zoals bovenstaande huid, tentoongesteld bij de ingang van het Forum Leather, geborduurd met een luipaardkop en pailletten. Anderzijds maakt deze beroemde "natuurlijkheid" plaats voor natuurlijk generfd leer, geverfd in vollere tinten, zonder gepigmenteerde afwerking om de texturen beter tot hun recht te laten komen. Hier is de kleur vol en absorberend. Het varieert van indigo tot terracotta, via violet of het beroemde Klein blauw - genoemd naar de schilder Yves Klein, die er het embleem van maakte voor een zoektocht naar immaterialiteit en oneindigheid - dat wel eens de koningin van het lente-zomerseizoen 2024 zou kunnen worden.

Forum Leather Première Vision. Photo: Florence Julienne

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.