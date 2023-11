PREVIEW breidt nog verder uit: Kwalitatieve merken, focus op product, contact leggen en onderhouden

De maand januari staat bij CAST volledig in het teken van het mode-event PREVIEW. Door de grote belangstelling vanuit merkambassadeurs heeft de organisatie besloten om voor 2024 het event naast de toevoeging van PREVIEW KIDS nog verder uit te breiden met een extra verdieping van 1.000 vierkante meter.

Merkaanbod

Door extra verdieping is het merkaanbod van PREVIEW ook flink uitgebreid. Tijdens PREVIEW WOMEN ontdek je meer dan 100+ merken waaronder: Bruuns Bazaar, ViCOLO, GUESS, CKS, MEIMEIJ, D’etoiles Casiope, G-lab, Nous Sommes Labels, Six Ames, 24Colours en People of Sebuya. Tijdens PREVIEW MEN ontdek je 130+ merken waaronder: 7 for all mankind, Dondup, Blue de Gênes, Profuomo, Baldessarini, Benzak, Maison Labisch, Stiksen, Kings of Indigo, Butcher of Blue en JOTT. Voor de KIDS editie hebben inmiddels 150 merken zich al aangemeld.

Bekijk de volledige merkenlijsten op de CAST website.

Let's PREVIEW

PREVIEW kenmerkt zich door zijn opzet in eenvoud. Merken presenteren zich allemaal op eenzelfde manier, waarbij er geen onderscheid op basis van marketingbudgetten kan worden gemaakt, maar juist de focus op product centraal staat. Hierdoor word je als inkoper bij het oriënteren en inkopen meer getriggerd om écht goed naar de producten te kijken.

Verlengstuk PREVIEW

Op maandag 29 januari 2024 vindt de eerste editie van het mode event STREETVIEW plaats. STREETVIEW is een nieuw platform voor het young fashion segment. Er zijn al diverse bekende merken die zich hebben ingeschreven voor dit nieuwe event format, waaronder: Quotrell, Equalité, Malelions, Black Bananas, BALR, Wrong Friends, Björn Borg, Cruyff, Off The Pitch, Rellix, Project X Paris en 2MORROSHYPE.

SAVE THE DATE PREVIEW KIDS I | 08.01.24

PREVIEW WOMEN III | 15.01.24

PREVIEW MEN VI | 22.01.24

STREETVIEW I | 29.01.24

Gastvrijheid en service centraal

Exposanten en bezoekers worden 4 maandagen op rij volledig ontzorgd. De locatie ligt centraal in Nederland, je kunt als bezoeker gratis parkeren én je drankjes en hapjes (dus ook de lunch) worden door de organisatie aangeboden. Er worden heerlijke ’plaatjes’ gedraaid door de huis dj van PREVIEW. Binnen het concept staat gastvrijheid, een ongedwongen sfeer en prettig zakendoen centraal.

CAST & PREVIEW

CAST is een handelsplatform voor de schoenen, sport en mode-industrie en bestaat sinds 1984. CAST huisvest vaste showrooms van internationale en nationale schoenenmerken, flexibele showrooms voor de textielindustrie en evenementen voor de mode, lederwaren en sport industrie. Ooit begonnen met de focus op schoenen, ziet het bedrijf sinds 2018 de noodzaak om te verbreden in productaanbod en de evenemententak uit te breiden. Dit succes krijgt vorm in 2021 waar Preview als nieuw event ontstaat. Preview biedt inmiddels als event onderdak aan een paar honderd merken.