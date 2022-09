Preview spotlight: Sole Agency de legacy van Rajko Oppier

Sole Agency gelooft heilig in de persoonlijke benadering van merken en winkeliers. Liever een relaxte afspraak waarin het ook over vakanties gaat, dan dat business de boventoon voert. Het down to earth multi-brand modeagentschap werd in 2014 opgericht door ‘sneakerhead’ Rajko Oppier. Naast zijn werk in de financiële wereld verloor hij zijn hart aan de mode. Nu, 8 jaar later vertegenwoordigt hij samen met zijn team, een scala aan (inter)nationale en sustainable fashion brands met diverse kleding-, schoenen-, tassen-, accessoires- en lifestyle- collecties. Vanuit een gezellig kantoor en creatieve showroom gevestigd in het stadshart van Rotterdam vertegenwoordigt Sole Agency: Faguo, KangaROOS, Kapten & Son, Klitmøller Collective, Komrads, Narwal Swim Trunks en BAMA Urban Elements.

Gedreven door empathie, gaat Sole Agency per definitie voor the long term waarin ze als strategie, stabiele groei verkiezen boven een ‘overkill’, hiermee (inter)nationale merken helpen bouwen en terrein openen naar topnotch retailers in de Benelux zoals: Bohemian by Jibodh, Brandstof, De Overkant van Cleding Raad, Depot 33, Duifhuizen, Het Faire Oosten, Omoda, Pek & Kleren, Sissy Boy en Van Os.

Du moment vertegenwoordigt Sole Agency onder andere relatief nieuwe sustainable man & woman brands: Faguo, Klitmøller Collective en Narwal Swim Trunks. ‘Sustainability staat hier hoog in het vaandel, we willen immers een betere wereld nalaten aan onze kids, Rajko is zelf ook vader van 2 mooie dochters. Wanneer het alleen om het duurzame aspect gaat, zijn we kritisch: dan past het merk niet automatisch binnen ons dna. Het gaat er écht om dat het toffe sustainable fashion is.’

FAGUO

Faguo is in 2009 opgericht in Frankrijk vanuit het oogpunt dat we met elkaar de wereld een beetje beter moeten maken. Het zogenaamde Fair Fashion modemerk, maakt zijn schoenen, kleding, tassen en accessoires van gerecyclede materialen wat overigens niet afdoet aan de coolness. Ook voor SS’23 komt het Franse merk weer met toffe items, gemaakt van alles wat gerecycled kan worden zoals: katoen, leer, petflessen, schelpen, kokosnoten, tennisballen en worden de items gekleurd door het gebruik van onder andere fruit zoals ananas. Als goedmaker voor de CO2 uitstoot die vrijkomt door de productie, plant Faguo, voor elk verkocht item, een boom. Inmiddels heeft Faguo meer dan 3 miljoen bomen geplant in Frankrijk en België.

Faguo, eigendom van het merk.

KLITMØLLER COLLECTIVE

Het doel van modemerk Klitmøller Collective is om items te ontwerpen die lang meegaan en dat reikt verder dan alleen het materiaal. De productie houden ze binnen Europa en ook de look is de trend voorbij. Klitmøller Collective gebruikt biologisch katoen, linnen en natuurlijke vezels van zeer hoge kwaliteit zoals mulesing vrije merino en lamswol. De stijl is avontuurlijk en rauw. Niet gek dat het lifestyle label gevestigd is in een oud vissers-/surfdorpje, Klitmøller, ook wel het koude surf Hawai genoemd, ligt aan de Deense Noordzee. Goed nieuws: vanaf SS‘23 lanceren ze als fashion- en lifestyle brand een heuse home-collectie: aardse, frisse en levendige, maar toch minimalistische items waar je je thuis letterlijk mee wil omringen.

KLITMØLLER COLLECTIVE, eigendom van het merk.

NARWAL SWIM TRUNKS

Stijl kent geen leeftijd: Narwal Swim Trunks is dé duurzame zwembroek (met bijpassende t- shirts) voor grote én kleine helden. Alle zwembroeken werden dusver gemaakt van plastic flessen en daar komt dit jaar een nieuwe duurzame stof bij: van kokosnootschillen, wat een bijzonder hoge kwaliteit en zachte afwerking oplevert, de CO2-uitstoot beperkt en het levert de kokos-boer bovendien extra inkomstenbron op. De oprichters van het merk zijn gefascineerd door indrukwekkende en buitengewone wezens (Narwals), precies dat is terug te zien op items: de verschillende modellen en patronen zijn ook voor SS’23 gekenmerkt door kleurrijke dieren en andere olijke, zomerse iconen. Narwal Swim Trunks is een lust voor het oog én het milieu!

Bovenstaande SS’23 collecties liggen door heel Nederland, in grote lifestyle & fashion stores zoals Sissy Boy, Omoda en de betere (sustainable) concept- en lifestyle & fashion boetieks zoals: Pek&Kleren, Het Faire Oosten en zijn ook online verkrijgbaar via verschillende webshops.