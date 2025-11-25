Preview SS28: De moderne flow van performance design

Constante connectiviteit en culturele onrust leiden tot een wereldwijd verlangen naar gemak. Een verlangen om vrij te bewegen, helder te kunnen denken en met minder ruis te leven. In een snel digitaliserende wereld geven consumenten de voorkeur aan ontwerpen die intuïtiever aanvoelen. Beweging, of het nu gaat om sport, woon-werkverkeer of wandeltochten, is bepalend voor het dagelijks leven. Design evolueert mee met dit constant veranderende tempo.

OVER Geschreven door Rachael Gentner, directrice Active & Outdoor bij Geschreven door Rachael Gentner, directrice Active & Outdoor bij Future Snoops

Voor Lente/Zomer 2028 weerspiegelt de nieuwe golf van active- en outdoor-ontwerpen deze mentaliteit door een gevoel van ongeremde flow. Materialen voelen nog lichter aan. Oppervlakken veranderen subtiel van kleur en textuur. Silhouetten gaan naadloos over van beweging naar stilstand. De grenzen tussen performance wear, dagelijkse kleding en sportkleding vervagen. Consumenten zoeken universele veelzijdigheid zonder concessies op het gebied van gevoel, functie of stijl. Kledingstukken zijn ontworpen om naadloos te reageren op het lichaam en de omgeving. Dit weerspiegelt een toekomst waarin ontwerpen een verlengstuk van het zelf zijn.

Gewichtloosheid: Het streven naar fysiek gemak

Door de stijgende temperaturen en een steeds mobielere levensstijl is gewichtloosheid een belangrijke pijler van moderne performance geworden. Ontwerpers heroverwegen seizoensgebonden materialen. Ze verkennen slimme, doorschijnende membranen, ultralichte weefsels en innovatieve technische zijdesoorten die bewegingsvrijheid bieden zonder extra volume. Stoffen worden ontwikkeld voor een beter ademend vermogen en onbeperkte mobiliteit, wat een gevoel van vrijheid op de huid creëert. Voor SS28 richt layering zich meer op oplossingen voor luchtcirculatie dan op isolatie. Open structuren, dimensionale texturen en transparante dichtheden bieden veelzijdige mogelijkheden voor laagjes. De nieuwste collecties van ontwerpster Cecilie Bahnsen, inclusief haar samenwerking met het outdoormerk The North Face, herinterpreteren gorpcore-klassiekers met dynamische, transparante stoffen. Hierdoor stralen de technische items een moderne levendigheid uit, terwijl performance de prioriteit blijft.

Deze toename van gewichtloos design weerspiegelt een breder verlangen om de zwaarte van het dagelijks leven te verlichten. Consumenten jongleren met onvoorspelbare schema's en weersomstandigheden. Producten moeten daarom wendbaarheid mogelijk maken zonder visueel of fysiek gewicht. SS28 positioneert lichtheid als een prestatie-benchmark, waardoor ontwerpen moeiteloos van fragiel naar functioneel kunnen overgaan.

David Catalan SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Cecilie Bahnsen Copenhagen SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Grounded Light: Kleur die rust en energie in balans brengt

Ook het kleurenpalet van dit seizoen visualiseert gemak. Het creëert een modern evenwicht tussen stilstand en beweging. De tinten voelen geaard en zijn toch gewichtloos, kalm en toch bewust. De paletten stappen af van de scheiding tussen verzadiging en zachtheid. In plaats daarvan verkennen ze tinten die zowel diepte als lichtheid hebben. Denk aan zonverwarmde neutrale tinten met een diffuse gloed. Luchtige kleurverlopen die subtiel met energie meebewegen. En zachte, aardse tonen die aanwezigheid creëren zonder een gevoel van zwaarte.

Deze tinten stralen een verhoogd bewustzijn van balans uit. Ze benadrukken het verlangen om een snelle levensstijl te combineren met het actief zoeken naar momenten van focus. De visuele ervaring is zowel rustgevend als stimulerend. Het weerspiegelt de constante hartslag van beweging en de stille energie van een pauze. Voor active- en outdoor-ontwerpen herdefinieert deze aanpak de uitstraling van performance-kleuren. In plaats van beweging te signaleren met felle kleuren of harde contrasten, geeft SS28 de voorkeur aan tinten die naadloos opgaan in het moderne leven. Ze voelen verbonden met de natuur en toch bewust licht. Ze zijn verfijnd, veelzijdig en emotioneel afgestemd op de flow van beweging.

Issey Miyake SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Lacoste SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Verfijnde Hybriden: Functie ontmoet mode

Dit gevoel van flow strekt zich uit tot de prestaties van kledingstukken in verschillende omgevingen en markten. Een groeiende overlap tussen activewear, wellness en mode blijft de toekomst van performance-kleding herdefiniëren. Consumenten geven prioriteit aan multifunctioneel design en items die verder gaan dan één enkel doel of seizoen. Hybride kledingstukken doen categorieën vervagen. Denk aan gestructureerde items van ultrastretch-weefsels, overgangsjassen met verborgen ademend vermogen en alledaagse basics met geïntegreerde wellness-eigenschappen. Post Archive Faction en Johanna Parv blijven innoveren en de grenzen van design verleggen. Hierdoor kunnen mode en sport naadloos samengaan in technische blazers, aanpasbare rokken en getailleerde basislagen.

Deze nieuwe richting komt voort uit een culturele verschuiving naar design dat verbeterde mobiliteit en onbeperkte veelzijdigheid bevordert. Consumenten willen overal op voorbereid zijn: weersveranderingen, reizen, spontane beweging. Dit zonder de noodzaak hun look aan te passen of in te leveren op comfort. Ontwerpers spelen in op deze groeiende vraag met doordachte modulaire constructies, gearticuleerde naden en innovatieve materialen die zich intuïtief aanpassen aan temperatuur en activiteit. Het resultaat is technische kleding die presteert zonder het typische activewear-label. Adaptief design wordt een universele verwachting, geen marktspecifieke niche. Het drukt een mentaliteit van toekomstige beweging uit, waarin functie en mode in perfecte balans zijn. Deze samensmelting van categorieën luidt een nieuw hoofdstuk in design in, waarin producten zijn gemaakt om net zo naadloos te bewegen en zich aan te passen als de personen die ze dragen.

Post Archive Faction SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Johanna Parv SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Flow als het raamwerk van de toekomst

Samen onthullen deze belangrijke richtingen een verschuiving in de manier waarop sport, leven en innovatie elkaar kruisen. Voor Lente/Zomer 28 fungeert een hernieuwde flow als het moderne raamwerk voor active- en outdoor-ontwerp. Een synthese van lichtheid, balans en aanpassingsvermogen die de toekomst van beweging in de wereld van morgen weerspiegelt. Het doel is niet ontsnapping, maar herijking. Door middel van gewichtloze constructies, aardse lichtheid en adaptieve vormen omarmt SS28 een nieuw bewegingsritme dat zowel geaard als vrij aanvoelt.