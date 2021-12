Prijzen tweedehands items Virgil Abloh-samenwerkingen rijzen de pan uit

Na de onverwachte dood van ontwerper Virgil Abloh rijzen de doorverkoopprijzen van een aantal van de meest iconische samenwerkingen van zijn Off-White label de pan uit. Volgens het digitale sneaker- en modenieuws platform HypeBeast hebben mensen voor meer dan 10.000 dollar (ongeveer 8817 euro) geboden op via Stockx, terwijl de oorspronkelijke vraagprijs van de schoenen in 2017 190 dollar was (ongeveer 168 euro).

StockX, een online marktplaats voor sneakers en kleding, zei in een verklaring over het overlijden van Abloh: "Zoals het geval is voor elke live marktplaats, hebben real-life gebeurtenissen invloed op marktprestaties. Na het tragische nieuws van Virgil Abloh's overlijden, zagen we een sterke stijging in de belangstelling voor producten gerelateerd aan het mode icoon." Een Ikea tapijt ontworpen door Abloh staat op de website van StockX voor 9.012 euro. De oorspronkelijke prijs van het tapijt in 2018 was 129 euro.

De prijspiek op internationale platforms van eBay tot The RealReal en Stockx toont een grote vraag naar tweedehandsartikelen ontworpen door Abloh, waarbij sommige zoekopdrachten 1.000 procent stegen. Volgens The RealReal is de verkoop op zondag met een factor 18 gestegen, waarbij t-shirts met grafische opdruk, lage sneakers en sweatshirts met logo's tot de populairste artikelen behoorden.

Beeld: Stockx

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.