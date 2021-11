Primark komt met grotendeels hernieuwbare denimcollectie in het kader van Jeans Redesign

Primark heeft een denimcollectie gelanceerd die gedeeltelijk gemaakt is van gerecyclede materialen en bovendien grotendeels hernieuwbaar is. De collectie is onderdeel van the Jeans Redesign, een project van de Ellen MacArthur Foundation waar Primark deelnemer van is. Dat is te lezen in een persbericht van Primark.

De collectie, bestaande uit jeans en spijkerjasjes, is ‘in lijn met de visie van de Foundation op een circulaire mode-economie’. De jeans en jasjes van Primark zijn gemaakt van biologisch katoen en gerecyclede vezels. De producten zijn ontworpen om ‘gemakkelijk gerecycled te kunnen worden, zodat ze potentieel tot nieuwe jeans kunnen worden gemaakt op het moment dat ze niet langer kunnen worden gedragen’. Zo zijn ze vrij van metalen klinknagels, en worden dragers via het label geïnstrueerd om knopen en ritsen te verwijderen alvorens het kledingstuk in een textielbak te gooien. Het verwijderen van deze onderdelen maakt het recyclen makkelijker.

In september lanceerde Primark de duurzaamheidsstrategie ‘Primark Cares’. Voor 2025 wil het bedrijf kledingstukken een langere levensduur geven. Voor 2027 moeten ze zo ontworpen zijn dat ze kunnen worden gerecycled. Ten derde streeft Primark ernaar kledingstukken te maken van duurzamer geproduceerde of gerecyclede materialen. Tot slot wil het bedrijf er tegen 2030 voor zorgen dat de mensen die Primark-kleding produceren een leefbaar inkomen ontvangen. Dat dit nu nog niet het geval is, is een van de belangrijkste punten waarop Primark momenteel wordt bekritiseerd.

“In september committeerden we ons aan het veranderen van de manier waarop we kleding produceren,” aldus Lynne Walker, directeur van Primark Cares. “Denim is een centraal item in de garderobe van onze klanten. Ik ben trots op deze nieuwe collectie, die onze ambitie tot leven brengt en laat zien hoe deze veranderingen er in werkelijkheid uitzien.”

De collectie voor mannen, vrouwen en kinderen is beschikbaar in 161 Primark-winkels, verspreid over de 14 landen waar de keten nu actief is. De prijzen van de collectie variëren van 16 euro voor een kinderjeans tot 23 euro voor een spijkerjasje.