Primark lanceert collectie voor vrouwen met borstkanker

Modeketen Primark lanceert een collectie voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker om bewustzijn te creëren, zo staat in het persbericht. De collectie richt zich op elke fase van de behandeling en het herstel.

De collectie is 28-delig en bestaat uit lingerie, nachtmode en loungewear. De beugelloze bh's hebben een aanpasbaar ontwerp, wat ze geschikt maakt voor verschillende behoeften. De binnenkant is voorzien van geborstelde stof en het bevat vakjes die gebruikt kunnen worden om borstvullingen- of protheses in te plaatsen, zo is te lezen. De bh’s bevatten tevens een koeltechnologie om gevoeligheid, zwelling en opvliegers bij vrouwen minder zwaar te maken gedurende de behandeling en tijdens het herstel. De collectie is online en in geselecteerde winkels verkrijgbaar.

Primark doneert 750.000 pond, omgerekend zo’n 856.000 euro, om onderzoeken te financieren en kankerfondsen te steunen in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.