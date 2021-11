Primark lanceert een nieuwe circulaire denimcollectie in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation

Primark lanceert een nieuwe circulaire denimcollectie. Deze collectie is onderdeel van 'Jeans Redesign', een mode-initiatief van de Ellen MacArthur Foundation. Deze internationale liefdadigheidsinstelling zet zich in voor de totstandkoming van een circulaire economie. Deze collectie volgt op de lancering van Primark Cares, de duurzaamheidsstrategie van de internationale retailer welke afgelopen september gepresenteerd werd.

Laura Balmond, (hoofd Make Fashion Circular initiatief) van de Ellen MacArthur Foundation over de samenwerking: "Het 'Jeans Redesign'-project laat zien dat het mogelijk is om vandaag de dag kledingstukken te maken die geschikt zijn voor een circulaire economie en dit is nog maar het begin. Door deze eerste stappen te zetten, bouwen organisaties als Primark het vertrouwen op om te onderzoeken en te leren hoe ze producten op de markt kunnen brengen die zijn afgestemd op de principes van de circulaire economie. We zijn blij met de oplossingen die Primark heeft geïdentificeerd en het groeiende begrip van de uitdagingen die moeten worden aangepakt om de visie van een circulaire economie voor mode te verwezenlijken. Nu het concept is bewezen, kunnen we de vooruitgang niet vertragen. Het bedrijfsleven en de overheid moeten het momentum, in tempo en op schaal, naar een circulaire economie voor mode blijven aanjagen."

Lynne Walker, (directeur) van Primark Cares over de collectie: "In september hebben we onze Primark Cares-duurzaamheidsstrategie gelanceerd en toegezegd veranderingen aan te brengen. Denim is een onmisbaar kledingstuk voor onze klanten en ik ben trots op deze nieuwe collectie, die onze ambitie tot leven brengt en laat zien hoe deze veranderingen er in de praktijk uitzien. Het belangrijkste is dat we laten zien dat we dit kunnen doen zonder concessies te doen aan de stijl en betaalbaarheid die onze klanten zo graag van ons zien."

De collectie

De EMF-collectie past prefect binnen de visie voor een circulaire economie van de Ellen MacArthur Foundation en sluit naadloos aan bij de ambities van Primark Cares. De collectie bestaat uit spijkerbroeken en spijkerjacks gemaakt van organisch katoen en gerecyclede vezels en zijn vrij van metalen klinknagels wat het gemakkelijker maakt om de producten een tweede leven te geven. Daarnaast bevat de collectie etiketten waar richtlijnen op worden vermeld voor het verwijderen van knopen en ritsen voordat ze recycled worden. De spijkerbroeken zijn gemaakt van 70% biologisch katoen, 29% gerecycled katoen en 1% elastaan en de jacks zijn gemaakt van 80% biologisch katoen en 20% gerecycled katoen.

De collectie is vanaf nu wereldwijd verkrijgbaar in de Primark stores.