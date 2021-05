Primark lanceert herbruikbaar menstruatieondergoed

Primark heeft een menstruatieondergoed-collectie gelanceerd in het kader van duurzaamheid, zo staat op de website van Primark. Het ondergoed dient als alternatief voor menstruatieproducten die eenmalig te gebruiken zijn.

Het menstruatieondergoed zou als ‘normaal ondergoed’ moeten voelen. De collectie bestaat uit verschillende modellen: midi’s met hoge taille, heupbroekjes en een kort, mini model, zo is te lezen op de website. Het ondergoed bestaat uit vier lagen. De eerste laag voert vocht af en bestrijdt bacteriën en geurtjes. De tweede laag neemt vloeistof op en houdt het vast. De derde zorgt voor extra waterproof bescherming en de vierde laag zou gemaakt zijn van zacht materiaal voor het comfort.

“Bij Primark begrijpen we dat elk lichaam en elke menstruatie anders is. Ons ondergoed is bedoeld om tampons, cups en maandverband te vervangen, maar kan, afhankelijk van de hoeveelheid bloed die je verliest, ook in combinatie met deze producten worden gedragen voor extra bescherming. Ons menstruatieondergoed is verkrijgbaar in twee opties: één voor weinig tot gemiddeld bloedverlies en één voor gemiddeld tot zwaar bloedverlies. De optie weinig tot gemiddeld houdt evenveel vocht vast als drie tampons, ongeveer 18 ml. De optie gemiddeld tot zwaar houdt evenveel vocht vast als vier tampons, ongeveer 24 ml”, staat geschreven op de website.

Het menstruatieondergoed kan in de wasmachine gewassen worden, zonder gebruik van een wasverzachter. Het ondergoed is verkrijgbaar vanaf 7 euro.

FashionUnited heeft persinformatie opgevraagd, maar dit is (nog) niet beschikbaar. Het artikel zal aangepast worden zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.