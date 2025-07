Primark maakt kinderkleding prikkelarmer met nieuwe updates

Modeketen Primark maakt kinderkleding inclusiever met designupdates gericht op zintuigelijke uitdagingen. Dit volgt op de belofte van Primark in 2024 om mode en dagelijkse benodigdheden toegankelijker en betaalbaarder te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Primark kondigt designwijzigingen aan in zijn kinderkledinglijn om deze inclusiever te maken. Kleine aanpassingen spelen in op zintuigelijke uitdagingen waarmee veel kinderen te maken hebben met kleding. Zo worden neklabels verwijderd, zodat meer kinderen zich comfortabel voelen in hun kleding.

Als eerste stap verwijdert Primark neklabels uit kinderkleding en nachtkleding, zoals T-shirts, sweatshirts, hoodies en pyjama's. Meer dan vijftig procent van de kinderkleding van Primark is nu labelvrij, waaronder bijna zeventig procent van de pyjama's. Primark streeft ernaar dit verder te verhogen.

Primark maakt kinderkleding inclusiever - naadloze kinderkleding Credits: Primark

Na feedback van ouders en verzorgers introduceert Primark ook naadloze sokken. De nieuwe collectie naadloze en platgestikte sokken biedt een hele week comfortabele opties.

Ann Marie Cregan, handelsdirecteur bij Primark: “We willen dat alle kinderen zich goed voelen in hun kleding, zodat ze zich kunnen concentreren op wat belangrijk is: zichzelf zijn. Het gaat niet om een speciale collectie, maar om het verbeteren van onze kinderkleding. We denken vanaf het begin na over inclusief design en verwijderen of voegen soms functies toe, zodat de kleding beter werkt voor meer kinderen en gezinnen.

“We zijn begonnen met het verwijderen van neklabels en het introduceren van meer naadloze sokken; kleine veranderingen waarvan we van ouders hoorden dat ze een groot verschil kunnen maken. Onze kinderkleding vertegenwoordigt al de beste prijs-kwaliteitverhouding en we weten hoe belangrijk dit nu is. We blijven luisteren naar ouders om te begrijpen wat we nog meer kunnen doen.”

Primark maakt kinderkleding inclusiever - naadloze sokken Credits: Primark

Primark past kinderkleding aan voor meer inclusiviteit

Deze stap bouwt voort op de bredere inzet van Primark om een toegankelijkere plek te worden om te winkelen en te werken. Eerder dit jaar lanceerde de keten een adaptieve modelijn voor mannen en vrouwen, in samenwerking met de bekroonde adaptieve ontwerpster en belangenbehartiger voor mensen met een beperking, Victoria Jenkins, om adaptieve mode naar de winkelstraat te brengen.

Primark richt zich met deze wijzigingen op enkele van zijn populairste producten ‘om maximaal comfort te bieden waar het ertoe doet’. De keten selecteert stijlen gemaakt van zachte stoffen, zoals T-shirts en tops van honderd procent katoen, evenals sweatshirts en joggingbroeken, ‘om het dagelijks aankleden net iets eenvoudiger te maken’.

Primark maakt kinderkleding inclusiever Credits: Primark

Primark introduceert ‘Extra Comfort’-aanduidingen in de winkel, met symbolen die aangeven of het product geen neklabel heeft. Online komt er een filter voor ‘sensorischvriendelijke’ kinderkleding op de website van Primark.

Dit is het nieuwste initiatief van Primark met betrekking tot zintuigelijke uitdagingen. In geselecteerde winkels in Groot-Brittannië zijn er prikkelarme winkeluren. De pilot is beschikbaar op zesentwintig locaties in de East en West Midlands en North East. De winkels werken daar het eerste uur van elke zaterdag met minder geluid, geen kassageluiden of aankondigingen in de winkel. Primark wil de winkeluren begin volgend jaar uitbreiden naar meer winkels in het Verenigd Koninkrijk.