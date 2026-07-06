Primeur: FitFlop onthult samenwerking met Pantone

Het Britse schoenenmerk FitFlop, bekend om zijn biomechanisch ontworpen comfortschoenen, begint een samenwerking met kleurexpert Pantone. De samenwerking is een onderzoek naar “hoe kleur ons gevoel, onze beweging en onze schoenervaring vormgeeft”.

Centraal in de tweedelige samenwerking staat de vraag: “Wat als kleur het gevoel van comfort kan veranderen?” Het schoenenmerk selecteerde samen met Pantone kleuren die “optimisme en rust in gelijke mate” verkennen. Tegelijkertijd vertalen ze toon en textuur naar een draagbaar ontwerp dat zowel beweging als mindset ondersteunt.

FitFlop x Pantone collectie Beeld: FitFlop

De eerste twaalfdelige FitFlop x Pantone collectie bevat vier kernsilhouetten: de iQushion Flip-Flop, Delicato Poise Mary-Jane, Delicato Poise Ballerina en Retro-Q Sneaker. Elk model is verkrijgbaar in drie kleurstellingen: ‘Pantone Cameo Brown’, ‘Pantone Iceberg Green’ en ‘Pantone Rutabaga’.

In een verklaring stelt FitFlop dat het samengestelde palet van zachte pastel-, roze-, groene- en gele tinten is geselecteerd als “warme, aardende tinten, ontworpen om lichtheid, gemak en emotioneel evenwicht op te roepen op het hoogtepunt van de zomer”.

Elke tint, zo voegt het merk toe, is niet alleen geselecteerd om zijn visuele aantrekkingskracht, maar ook om zijn “emotionele resonantie”. De kleuren zijn ontworpen om de stemming te verbeteren, balans te creëren en “de dagelijkse ervaring van schoeisel te versterken”.

FitFlop x Pantone collectie Beeld: FitFlop

FitFlop: Kan kleur meer zijn dan decoratie en bijdragen aan welzijn in schoenen?

Louise Noble, directeur product en merk bij FitFlop, zegt: “Kleur heeft de kracht om ons gevoel te beïnvloeden, net zoals comfort onze beweging en het zelfvertrouwen in het dagelijks leven beïnvloedt.

“Met Pantone wilden we die twee ideeën samenbrengen door emotionele expressie te combineren met de wetenschap van beweging op een manier die modern, opbeurend en echt draagbaar aanvoelt.”

FitFlop x Pantone collectie Beeld: FitFlop

De debuutcollectie, genaamd ‘The Colour of Comfort’, wordt op 9 juli gelanceerd voor lente/zomer 2026. De collectie combineert de wetenschap en biomechanische innovatie van FitFlop met subtiele Pantone-kenmerken. Details zoals een Colour Chip-accent en precieze Colour ID-markeringen zijn doorgevoerd. Deze zijn ontworpen om de verbinding tussen elk ontwerp en de exacte kleurtint te versterken.

Laurie Pressman, vicepresident van het Pantone Color Institute, voegt toe: “Kleur is een van de krachtigste instrumenten om ons gevoel te beïnvloeden; het wordt evenzeer ervaren als gezien.

“Door onze samenwerking met FitFlop hebben we de wetenschap en psychologie van kleur op een zeer bewuste manier in schoenen geïntegreerd. Elke tint is geselecteerd om lichtheid, gemak en emotionele rust op te roepen. Dit toont aan hoe kleur verder kan gaan dan het visuele en iets wordt dat je bij elke stap echt voelt.”

FitFlop x Pantone collectie Beeld: FitFlop

Een tweede collectie volgt later dit jaar en breidt de samenwerking uit met “een nieuw seizoensperspectief”.

De SS26 FitFlop x Pantone collectie is verkrijgbaar via FitFlop.com en bij geselecteerde wereldwijde verkooppunten. De prijzen variëren van 38 tot 110 pond.

Merksamenwerkingen als motor voor de groeistrategie van FitFlop

FitFlop is in 2007 opgericht door wellness-onderneemster Marcia Kilgore. Het merk ondergaat een evolutie naar een wereldwijd lifestylemerk onder leiding van CEO Gianni Georgiades. Het doel is om “de zomer te domineren” en een bedrijf van een miljard Amerikaanse dollar te worden. Dit wordt bereikt door design-gedreven, wetenschappelijk onderbouwd en innovatief schoeisel te combineren met stijl en comfort.

Een speerpunt van de strategie is het gebruik van commerciële samenwerkingen, zoals die met Pantone, om de groei te versnellen en het internationale bereik te vergroten. Verdere samenwerkingen worden verwacht met snoepmerk Haribo, die schoenstijlen voor het hele gezin zullen omvatten.

Het Britse schoenenmerk is aanwezig in meer dan 88 landen, via meer dan 5.000 winkels en 2.000 retailers. Het heeft 89 conceptruimtes in het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten, India en de APAC-regio, en showrooms in Londen en New York.

FitFlop x Pantone collectie Beeld: FitFlop