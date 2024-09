Printdesigner van Dries van Noten lanceert eigen collectie

Textiel- en printontwerper Juraj Straka lanceert een eigen capsule collectie. Straka werkte onder andere voor modehuizen Dries van Noten, Schiaparelli en Meryll Rogge en staat bekend voor zijn vakmanschap op het gebied van prints.

De eerste collectie van de hand van Straka is een capsule collectie van kleurrijke mannenhemden. “De collectie voor mij is een passieproject waar ik mijn liefde voor textiel en printdesign kan combineren met mijn eigen DNA: kleurrijke en luide prints voor heren. Ik draag zelf heel graag felle kleuren maar het was moeilijk om die terug te vinden in kwalitatieve herenmode”, aldus Straka in het persbericht. De collectie bestaat uit drie prints die zijn uitgevoerd in verschillende kleuren: een bloemenprint, een ruit met psychedelische invloeden en een print van schakels. Hoewel de collectiecampagne is gericht op mannen, ziet Straka de collectie ook aanslaan bij vrouwen.

Straka heeft een lang cv als het aankomt op printwerk. Zo was hij hoofdontwerper prints bij Dries van Noten en hoofdontwerper stoffen en borduurwerk bij Schiaparelli. Daarnaast werkte hij ook bij Hermès. Hij richtte in 2020 Textilestudio JS op en werkt als printdesigner voor zowel Essentiel Antwerp en Natan als Meryll Rogge en Jason Wu.

Juraj Straka Credits: Juraj Straka