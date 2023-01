Profuomo Collectie Highlights AW23

Voor het komende winterseizoen brengt Profuomo weer een hybride collectie, die zowel op werk als in de vrije tijd gedragen kan worden. Kenmerkend is dat de items met elkaar gecombineerd kunnen worden in een mix & match principe. “Dressed up” tot een echte statement outfit voor werk of een speciale gelegenheid of juist “Dressed down” tot de perfecte look voor in het weekend.

Beeld: Profuomo

De retailer kan hiermee een breed publiek bereiken en vele draagmomenten invullen. Een toevoeging dus voor zowel de meer geklede als (smart)casual winkel.

Comfort blijft de rode draad binnen de gehele collectie. Van een nieuwe vorm van tailoring in knitted jasjes die nu werkelijk dragen als een Cardigan tot knitted overhemden die dragen als een t-shirt. Ook is het overshirt als fashion statement ruim vertegenwoordigd in de collectie. De collectie sport-cord broeken is flink uitgebreid en naast katoen ook verkrijgbaar in verschillende wollen en technische kwaliteiten.

Beeld: Profuomo

Opvallend is sowieso het gebruik van tech yarns in eigenlijk alle productgroepen, variërend van functionele en technische outerwear tot shirts, broeken en knitwear met draageigenschappen die alleen te verkrijgen zijn door de inzet van garens en stoffen die hun oorsprong vinden in de wereld van sportswear. Hiermee wordt het succes van het inmiddels bekende Japanese knitted shirt verder doorgevoerd in de gehele collectie.

Natuurlijke kleuren voeren de boventoon, variërend van winter whites tot beige en grijstinten. Uiteraard zijn tijdloze basics in de basiskleuren wit, grijs en navy inmiddels een vaste waarde in iedere Profuomo collectie.

Beeld: Profuomo

Met de AW23 collectie geeft Profuomo nog meer invulling aan het begrip “Timeless Comfort”, kort samengevat waar Profuomo AW23 voor staat.