Profuomo lanceert mediacampagne Japanese Knitted Shirt met pianisten duo Lucas & Arthur

Profuomo lanceert deze maand een grootschalige media campagne rondom hun succesnummer, het “Japanese Knitted shirt”. Het mannenmodemerk uit Rotterdam is hiervoor een samenwerking aangegaan met het beroemde Nederlandse pianisten duo Lucas & Arthur.

Zowel nationaal als internationaal genieten de talentvolle broers faam en roem vanwege hun grote muzikale prestaties waarvoor zij diverse prestigieuze prijzen in de wacht wisten te slepen.

Het is niet voor niets dat Profuomo juist met deze grote talenten een samenwerking is aangegaan. Vakmanschap, authenticiteit en het leveren van kwaliteit zijn namelijk ook onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse modemerk.

Lucas; “For us the mix between style and comfort is the most important”

Het Japanese Knitted shirt van Profuomo heeft de looks en uitstraling van een shirt, maar draagt als een t-shirt. Het tech yarn geeft het shirt een moderne en cleane look, die zowel formeel als smart casual gedragen kan worden.

Arthur; “When we play the piano we move a lot. The comfortable thing about the Japanese knit shirt is that it moves with you”

Door een combinatie van factoren biedt het Japanese Knitted shirt maximale bewegingsvrijheid tijdens het dragen en niet onbelangrijk, het kreukt niet.

Deze maand lanceert Profuomo een media campagne, waarin het draagcomfort van het shirt extra onder de aandacht wordt gebracht. Lucas & Arthur leggen in het onderstaande filmpje in een paar zinnen uit waar het shirt voor staat. Ook staat een uitgebreid interview met Lucas & Arthur online op profuomo.com

Het draagcomfort en de unieke eigenschappen van het Profuomo Japanese Knitted shirt, geven de drager het ultieme gevoel van “Timeless Comfort”, wat kort samenvat waar Profuomo voor staat!