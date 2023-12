Profuomo's Japanese Knitted Shirt: Een symbool van stijl en bewegingsvrijheid met pianistenduo Lucas & Arthur

Profuomo, het vooraanstaande mannenmodemerk uit Rotterdam, blijft de aandacht trekken in de modewereld met hun unieke “Japanese Knitted Shirt”. Deze campagne, in samenwerking met het beroemde Nederlandse pianistenduo Lucas & Arthur, belicht met name de bewegingsvrijheid en high performance eigenschappen van het Japanese Knitted Shirt.

De keuze voor Lucas & Arthur als gezicht van de campagne is een directe weerspiegeling geweest van Profuomo's toewijding aan vakmanschap, authenticiteit en kwaliteit. Dit pianistenduo, bekend om hun indrukwekkende muzikale prestaties en prestigieuze prijzen, belichaamt de waarden die Profuomo hoog in het vaandel draagt.

Het Japanese Knitted Shirt staat bekend om zijn unieke combinatie van het uiterlijk van een klassiek overhemd met het comfort van een T-shirt. De gebruikte 'tech yarn' geeft het shirt een moderne en clean look, waardoor het zowel in formele als in smart casual settings gedragen kan worden.

Een belangrijk kenmerk van het shirt is de maximale bewegingsvrijheid die het biedt, samen met het voordeel dat het niet kreukt. Dit maakt het een ideaal kledingstuk voor mannen die waarde hechten aan zowel stijl als functionaliteit. Profuomo's huidige media campagne legt de nadruk op het draagcomfort en de unieke eigenschappen van het Japanse knitted shirt. Met de slogan "Timeless Comfort" vat Profuomo samen waar hun merk voor staat en hoe dit shirt een essentieel onderdeel is van die visie.

Het Japanese knitted shirt biedt een naadloze blend van traditionele elegantie en hedendaags comfort, een ware revolutie in mannenmode.

Profuomo via Youtube