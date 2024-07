Profuomo SS25: timeless comfort en quiet luxury

Compromisloze, draagbare, moderne silhouetten. Profuomo, het toonaangevende merk in de mannenmode heeft haar kernwaarde “Timeless comfort” vertaald naar hun nieuwste zomercollectie waarbij authenticiteit, gemaakt vanuit een duurzame gedachte, centraal staat.

Creatieve visie

Profuomo's nieuwste collectie is een ode aan verfijning en innovatie. De ontwerpen zijn geïnspireerd door de merkbelofte van "Timeless Comfort": kwalitatieve, comfortabele kleding die perfect past bij het hybride leven van de moderne man. De combinatie van ambachtelijk vakmanschap met de beste hoogwaardige stoffen en hightech garens resulteert in een collectie die zowel voor werk als vrijetijd geschikt is.

Quiet Luxury: Subtiele Elegantie

Profuomo richt zich met haar collecties al langere tijd op de klant die luxe waardeert, zonder de behoefte te hebben dit expliciet te tonen. Deze klant kiest voor kwaliteit boven trendgevoelige mode met herkenbare logo's en kleuren. De stijl van Profuomo kenmerkt zich door subtiele elegantie en ingetogen verfijning, zichtbaar in de nieuwe SS25 collectie.

De kledingstukken zijn vervaardigd van de beste stoffen en materialen die zowel comfortabel als tijdloos zijn. Luxe suède en leder worden gebruikt voor overshirts en outerwear. Innovatieve garens zijn toegepast in zowel knitwear als shirts, met een complete zomercapsule in GOTS-gecertificeerde polo's en korte broeken. Er is veel aandacht besteed aan de details en afwerking van de producten binnen de collectie. De verfijning in de uitvoering, zoals het gebruik van hoornen en parelmoeren knopen, benadrukt het exclusieve karakter.

Credits: Profuomo

De Profuomo collectie heeft een cleane look, zonder opvallende patronen of overbodige versieringen, wat zorgt voor een tijdloze uitstraling. Profuomo kiest voor subtiele of geheel afwezige merkidentificatie, waardoor de nadruk ligt op het product zelf. De collectie bevat neutrale en aardse tinten zoals off-white, beige en verfijnde bruintinten tot cold greens. De zorgvuldig gekozen kleuren creëren een gevoel van tijdloosheid en elegantie en maken alles binnen de collectie ideaal om te combineren.

Naast esthetiek hecht Profuomo veel waarde aan functionaliteit en draagbaarheid. Nieuwe technieken zorgen voor extra draagcomfort en praktische eigenschappen zoals niet-strijken of kreuken.

Collectie Highlights- Knitwear, shirts en nieuwe silhouetten

Een belangrijke toevoeging binnen de SS25 collectie is de uitbreiding met een variëteit aan stijlen in de Luxury Basic kwaliteit. Deze kwaliteit draagt minder warm dan bijvoorbeeld merino, waardoor het geschikt is om het hele jaar door te dragen. Dit is gunstig voor de marge van de retailer en kan makkelijk opgenomen worden in het NOOS-programma dat naleveringen gedurende het jaar mogelijk maakt. De half-zip en luxe polo items zijn bijzonder gewild. Daarnaast zijn er modieuze knit varianten zoals gebreide overshirts en luxe polo's in zomerse crochet.

Binnen de SS25 collectie zijn duidelijke productstatements gemaakt in shirts. Het productspecialisme van Profuomo komt sterk naar voren met een uitgebreide linnen capsule met cut away, button down, camp en stand collar. Het accent ligt ook op denim en een meer boxy fit in heavy twill casual shirts. Het Japanese Knitted shirt blijft de bestseller door de combinatie van comfortabele pasvorm en strijkvrije eigenschappen. Naast het uitgebreide NOOS-programma ligt de focus op structuren en strepen.

Credits: Profuomo

Een opvallende verandering in de SS25 collectie is het verschuiven van de slimfit pasvorm naar relaxed tailoring. Deze moderne silhouetten met nonchalante uitstraling worden bereikt door wijdere pasvormen, wat zorgt voor extra comfort en een eigentijdse look.

Met de SS25 collectie zet Profuomo een stap vooruit in het aanbieden van comfortabele en luxueuze kleding voor de moderne man. De combinatie van hoogwaardige materialen, vakmanschap en subtiele elegantie maakt deze collectie een ode aan tijdloze stijl en subtiele ambacht.

Credits: Profuomo