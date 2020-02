Project Diesel Upcycling debuteert tijdens Milaan Fashion Week

Tijdens Milaan Fashion Week heeft Diesel een nieuw project gepresenteerd: Diesel Upcycling, een reeks van capsulecollecties waarin upcycling van oude materialen en creatief hergebruik centraal staan. Dat meldt Diesel in een persbericht. De collectie werd gelanceerd in een made now, buy now-format, tijdens een show waarbij naaisters live stukken van de collectie produceerden voor het publiek.

Voor elke collectie worden volgens het persbericht nieuwe ontwerpers en andere creatieve partners in de arm genomen. “Het doel is om te laten zien hoe upcycling kan worden geïnterpreteerd door de creativiteit van de verschillende ontwerpers en de eindeloze mogelijkheden van upcycling te verkennen,” zo verklaart het persbericht.

Partner van de eerste collectie is 55DSL, dat in 1995 werd opgericht als een sublijn van Diesel en in 2000 een zelfstandig merk werd. Inspiratie voor de collectie was afkomstig van de streetwear-identiteit van 55DSL en uit het iconische denim-erfgoed van Diesel. Volgens Diesel is er gebruik gemaakt van “deadstock, archiefstukken en prototypes” om een nieuwe, limited-edition collectie te creëren. De stijl: grafisch, kleurrijk, met strepen en tie-dye effecten, verrassende combinaties van materialen en overlappende logo’s.

Diesel heeft rekening gehouden met het belang van transparantie: elk stuk uit de collectie is voorzien van een QR-code die de consument naar een webpagina leidt waarop de productie van het kledingstuk wordt beschreven en getoond door middel van foto’s. Prijzen van de kledingstukken liggen tussen de 100 euro voor een T-shirt en 555 euro voor een parka.

Diesel Upcycling is het eerste project in het kader van Diesels duurzame bedrijfsstrategie ‘For Responsible Living’, die op 13 januari werd gelanceerd in samenwerking met consultancybedrijf Eco-Age. De strategie is naar eigen zeggen een “verantwoordelijke businesstrategie die respectvol is tegenover mensen en milieu.” Een maand na de lancering van de strategie zette Diesel nog een extra stap op het gebied van duurzaamheid door zich bij het Fashion Pact te voegen, de wereldwijde organisatie van modemerken gericht op duurzame ontwikkeling.