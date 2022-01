Pronovias Group geeft jurken een tweede leven met ‘Second Life’ initiatief

Een bruidsjurk maar één keer dragen is verleden tijd met het nieuwe intiatief van de Pronovias Group. De Spaanse bruidsmodegroep lanceert namelijk ‘Second Life’ waarbij jurken getransformeerd worden zodat ze geschikt zijn voor andere gelegenheden, zo is te lezen in een persbericht.

Bruiden kunnen dankzij het initiatief hun bruidsjurk bij de groep laten veranderen in een andere jurk. Deze gelegenheidsjurk wordt dan ontworpen door de artistiek directeur van de groep Alessandra Rinaudo. De service is alleen beschikbaar bij de eigen Pronovias en Nicole winkels van de groep in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Frankrijk en Polen, zo bevestigt een woordvoerder van het merk aan FashionUnited. Het laten ombouwen van een bruidsjurk is volledig gratis.

De eerste lancering van ‘Second Life’ bevat 70 jurken die geselecteerd zijn die omgebouwd kunnen worden. Zo kan de lengte aangepast worden, mouwen verwijderd worden en juist details worden toegevoegd zoals riemen en bandjes om een nieuwe look te geven aan de jurk.

Het initiatief is onderdeel van de strategie van de Pronovias Group om duurzamer en circulairder te worden. “Bruidsmode staat nou niet echt bekend om de circulariteit,” aldus groep CEO Amandine Ohayon, in het persbericht. “ ‘Second Life’ is een stap waarmee we dit rechtzetten en de sector richting betere duurzaamheidsstandaarden duwen. Het is noodzakelijk voor de toekomst van onze industrie en het erfgoed dat we willen achterlaten.”

Bekijk hieronder enkele voorbeelden van de oorspronkelijke jurk, gevolgd door de ‘Second Life’ jurk.

Pronovias

Pronovias Second Life

Pronovias

Pronovias Second Life

Pronovias

Pronovias Second Life

Pronovias

Pronovias Second Life

Pronovias