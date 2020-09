Pronovias Group zet volgende stap naar duurzaamheid met #WeDoEco collectie

Bruidsmodegroep Pronovias zet de volgende stap op weg naar verduurzaming binnen het bedrijf. Het bedrijf lanceert namelijk de eerste lijn met jurken gemaakt op een duurzame manier: #WeDoEco. Het is onderdeel van het doel van Pronovias Group om de bruidsindustrie naar een betere standaard te verheffen.

De collectie bestaat uit twee delen. Het eerste deel van vijftien jurken is duurzaam geproduceerd op elke manier mogelijk en krijgt het label 360º Eco. 24 andere jurken krijgen het label ‘eco-friendly’ aangezien het grootste gedeelte van het gebruikte materiaal eco-gecertificeerd is, aldus Pronovias Group exclusief tegen FashionUnited. De jurken lopen van een maat 32 tot maat 64 en zijn verspreid onder diverse merken binnen de Pronovias Group. Voor nu zijn de duurzamere jurken te vinden in Atelier Pronovias, Nicole, St. Patrick en White One. In 2021 zullen #WeDoEco-jurken ook bij Pronovias en Ladybird te vinden zijn.

Voor de ontwerpen zijn kralen gebruikt van 100 procent gerecycled glas en ritsen gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Al het gebruikte materiaal is gecertificeerd door de Global Recycled Standard. Ook heeft Pronovias gebruikt gemaakt van FSC en Oeko-Tex gecertificeerde materialen. Niet alleen de jurken zijn gemaakt van duurzamer materiaal, ook de verpakkingen van de items zijn nu verduurzaamd. De labels zijn van gerecycled textiel, hang tags van gerecycled papier, de kledingzakken zijn van biologisch katoen en de hangers gemaakt van vloeibaar hout, aldus het persbericht. De productie van de collectie vond plaats in Spanje en Italië. Per item krijgt de consument ‘traceability sheet’ waarbij alle productiestappen van de jurk nagekeken kunnen worden voor volledige transparantie.

De prijzen voor de #WeDoEco-collectie liggen binnen dezelfde prijsrange als de andere items binnen de collecties van de merken, zo meldt een persvertegenwoordiger desgevraagd aan FashionUnited.

#WeDoEco: Bruidsmodegroep Pronovias introduceert duurzame ontwerpen bij meerdere merken

CEO Amandine Ohayon vertelt exclusief tegen FashionUnited dat het opzetten van de eerste duurzame collectie binnen de groep een lang proces was. De CEO was verbaasd toen ze twee jaar geleden zich bij de groep aansloot en erachter kwam dat duurzaamheid nog niet hoog op de agenda stond bij het bedrijf, laat staan in de bruidsmode industrie. “Als je het grootste bruidsmode bedrijf in de wereld leidt, realiseer je dat je de verantwoordelijkheid moet pakken.” Ohayon geeft aan dat de grootste uitdaging nog het kant en de kralen waren omdat deze normaal niet echt duurzaam geproduceerd worden. “We moesten onze leveranciers uitdagen anders te denken. Het duurde bijna 18 maanden om voor alles van een duurzamere leverancier te krijgen.”

Op dit moment is Pronovias Atelier de enige tak van de groep die zowel de 360º- en eco-friendly jurken heeft. Ohayon geeft aan dat bij deze couture-lijn het makkelijker was de 360-jurken te implementeren. De enige reden waarom de andere merken geen 360º-jurken hebben is omdat ze nog niet lokaal geproduceerd konden worden.

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van Ole Spötter.