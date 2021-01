Pronovias voorziet nu ook bruidegom van kleding door samenwerking met Carlo Pignatelli

Bruidsmodemerk Pronovias gaat nu ook de bruidegom helpen met een outfit voor de grote dag. Het Spaanse merk is namelijk een samenwerking aangegaan met het Italiaanse Carlo Pignatelli. Hierdoor maakt Pronovias de stap naar mannenmode, zo is te lezen in een persbericht.

De samenwerking is opgezet voor de komende tien jaar, zo is te lezen in het persbericht. Gezamenlijk zullen de twee merken eens per jaar een collectie voor de bruidegom uitbrengen bestaande uit 45 looks. De eerste collectie zal gelanceerd worden in juli 2021, maar het is al mogelijk voor retailers om vanaf maart de lijn in te kopen.

“De collectie voor de bruidegom door Carlo Pignatelli for Pronovias is ziet er romantisch uit maar is hedendaags in stijl. Deze nieuwe samenwerking presenteert een geraffineerde stijl met internationale aantrekkingskracht,” aldus Francesco Pignatelli, de creatief directeur van het merk in het persbericht. De collectie zal verkocht worden bij de eigen winkels van Pronovias en Carlo Pignatelli maar ook bij een selectie van multibrand retailers. Pronovias zal met de collectie in eerste instantie zich focussen op de Europese markt, maar later uitbreiden naar de Verenigde Staten en Azië.

“Dit innovatieve partnerschap met Carlo Pignatelli is het ultieme huwelijk in de bruidsmodewereld,” aldus Pronovias Group CEO Amadine Ohayon in het persbericht. “De combinatie van Pignatelli’s maatwerk en Pronovias ambacht en bruidsmode expertise zal zorgen voor een nieuwe en spannende collectie voor mannen. Dit partnerschap zal Pronovias’ imago als ultieme bruidsmode merk versterken nu we de stijlvolle bruiden en bruidegoms wereldwijd zullen kleden.”