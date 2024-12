Puma en textielinnovator Spinnova slaan handen ineen

Sportmerk Puma en textielinnovator Spinnova zijn een partnerschap aangegaan. Het gaat om een meerjarige samenwerking waarbij Puma belooft materiaal af te nemen bij Spinnova. Hierdoor is het voor Spinnova mogelijk om de productie van de materialen stabiel te houden.

Puma gaat Spinnova’s materiaal op basis van houtvezels afnemen en gebruiken in toekomstige collecties. Het gaat hier dan voornamelijk om producten uit Puma’s ‘sportstyle’ categorie, zo is te lezen in de aankondiging.

“Spinnova's innovatieve vezeltechnologie vertegenwoordigt een nieuwe toegangspoort tot de wereld van de productie van kunstmatige cellulosevezels (MMCF), waarbij water in plaats van chemicaliën worden gebruikt om deze vezels te produceren”, aldus Howard Williams, Director Global Innovation Apparel & Accessories bij Puma, in het bericht.

“We zijn zeer verheugd om deze samenwerking voor Spinnova vezel met een groot wereldmerk als Puma aan te kondigen. Dit is een belangrijke stap in het opbouwen van de markt en de industriële acceptatie van Spinnova vezel, die nodig is om de vezel en Spinnova's technologie op te schalen”, zegt Chief Product and Sustainability Officer van Spinnova, Shariare Mahmood, in het bericht. “Dit is nog maar het begin en we zullen samen met Woodspin (een joint venture van Spinnova, red.) blijven werken aan de ondertekening van soortgelijke overeenkomsten met andere partners.”

Voor innovatieve bedrijven zoals Spinnova is het vaak belangrijk partnerschappen zoals deze te sluiten. Hierdoor zijn ze redelijk zeker van de afname van de producten en wordt de kostbare productie niet voor niets gedraaid. Wél is het goed om te vermelden dat de samenwerking tussen Puma en Spinnova een ‘non-binding agreement’ is. Puma is dus niet juridisch aansprakelijk mochten ze de materialen toch niet afnemen.