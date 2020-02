Puma introduceert sportkleding van gerecycled plastic

Puma SE heeft de handen ineengeslagen met het Britse afvalverwerkingsbedrijf First Mile Recycling. Samen lanceerden ze een Puma-sportkledingcollectie gemaakt van gerecycled plastic, meldt het Duitse sportmodebedrijf in een persbericht.

De samenwerkingscollectie bestaat uit items zoals T-shirts, jacks, broeken en schoenen. De producten zijn voor 83 tot 100 procent gemaakt van duurzaam, gerecycled garen afkomstig van plastic flessen die First Mile verzamelde. First Mile verzamelt plastic flessen om milieuvervuiling tegen te gaan en om “duurzame banen te creëren”, aldus Puma in het bericht. Vervolgens worden de flessen schoongemaakt, versnipperd en omgezet tot garen.

“Hoewel één van de belangrijkste voordelen van deze samenwerking de sociale impact is, is er alleen al voor de 2020-collectie ruim veertig ton aan plastic afval van stortplaatsen en oceanen gebruikt,” aldus Stefan Seidel, hoofd corporate sustainability bij Puma. Seidel vervolgt: “Dit vertaalt zich grofweg in 1.980.286 plastic flessen die zijn gerecycled.”

De nieuwe sportkledingcollectie is momenteel verkrijgbaar bij Puma-winkels, in de webwinkel van Puma, en bij geselecteerde multibrandretailers wereldwijd.

Beeld: Puma SE