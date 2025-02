Pure Path brengt Pura Vida tot leven met Spring Summer ’25

De Pure Path Social Club

De energie en levendigheid van Zuid-Amerikaanse social clubs komen tot leven in de nieuwe Spring Summer ’25 collectie van Pure Path. Deze collectie is geïnspireerd door de bijeenkomsten van jong en oud in de bruisende community van Latijns-Amerika. De essentie van Pura Vida – het vieren van de kleine momenten in het leven – staat hierbij centraal. Dit levensgevoel sluit naadloos aan bij de pay-off van Pure Path: Own the Journey, waarin de reis belangrijker is dan de bestemming.

Een collectie met een verhaal

De collectie bestaat uit moderne fits met invloeden uit Latijns-Amerika. Diepe blauw- en groentinten worden gecombineerd met neutrale aardetinten, terwijl geometrische en tropische prints de collectie energie en ritme geven. De silhouetten balanceren tussen casual menswear en klassieke zomerlooks.

Voor het festival seizoen bevat de collectie t-shirts met opvallende grafische back prints. Daarnaast breidt Pure Path het denim assortiment uit met een stoere straight fit jeans, the ‘Eric’, en een loose fit denim short, the ‘Owen’. Hiermee speelt het merk in op de trend van lossere silhouetten in denim.

Verder kun je veel opengewerkte knits, Cubaanse kragen en zijdezachte stoffen verwachten, die stijl en comfort combineren – perfect voor lange zomerse avonden.

SS25 Credits: Pure Path

Retailactivatie: het Pure Path Social Club Weekend

Om het Social Club-concept verder te versterken, organiseert Pure Path het eerste weekend van Mei een speciaal activatieweekend in samenwerking met geselecteerde retailers. Tijdens dit weekend lanceert het merk de exclusieve Own the Journey-parfum. Dit parfum is een verlengstuk van de Pure Path-identiteit en een herinnering aan de reis en momenten die de collectie vertegenwoordigen.