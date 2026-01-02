Pure Path introduceert FW26 ‘Rooted by Friendship’ met focus op comfort en functionaliteit

Het Nederlandse menswear merk Pure Path presenteert voor FW26 de collectie ‘Rooted by Friendship’. De collectie draait om verbinding: tussen mensen, het dagelijks leven in de stad en de behoefte aan rust en functionaliteit. Dit vertaalt zich naar een collectie waarin comfort, draagbaarheid en karakter samenkomen.

Functional fashion als uitgangspunt

De FW26-collectie is opgebouwd rondom comfort meets functionality. Elk ontwerp is gemaakt om mee te bewegen met het dagelijks leven en combineert stijl met gebruiksgemak. De collectie zoekt balans tussen snelheid en rust en vertaalt dit naar moderne menswear met een functionele uitstraling.

FW26. Credits: Pure Path

Uitbreiding van het jassenpakket en functionele key pieces

Na de sterke commerciële ontwikkeling van het jassenpakket in FW25 wordt dit aanbod in FW26 verder uitgebreid. Nieuw binnen de collectie zijn onder andere padded tracksuits en quilted tussenjassen, die al vroeg in het seizoen gedragen kunnen worden en inspelen op de behoefte aan gelaagde, functionele looks.

Key pieces zoals hoodies en longsleeves worden gecombineerd met straight fit cargo pants in aardse tinten. Deze outfits worden aangevuld met utility inspired knitwear, waarbij variatie ontstaat door kleurgebruik en branding. Comfort en functionaliteit staan hierbij centraal, een ontwikkeling die steeds belangrijker wordt binnen de mannenmode.

De longsleeve-trend zet zich door richting FW26. Pure Path speelt hierop in met een divers aanbod, met verschillende soorten branding en artworks.

Introductie van nieuwe denim fit: Chase

Een belangrijk nieuw item binnen de FW26-collectie is de introductie van Chase, een nieuwe loose fit denim. De trend naar wijdere fits zet zich richting 2026 verder door. Met deze toevoeging breidt Pure Path het denimprogramma uit naast slim en straight fits. De jeans is vervaardigd van 100 procent katoen en biedt een authentieke denim look & feel.

FW26. Credits: Pure Path

Collectie te bekijken tijdens PREVIEW Men en in showroom

De FW26 ‘Rooted by Friendship’ collectie is te bekijken tijdens PREVIEW Men en in de showroom van Pure Path. De deelname aan PREVIEW Men markeert de eerste keer dat Pure Path op deze beurs aanwezig is en vormt een volgende stap in het verder uitbouwen van de B2B-presentatie van het merk.

PREVIEW Men

5 januari – CAST, Nieuwegein

Showroom

12 januari t/m 20 februari

Retailers die interesse hebben om Pure Path op te nemen in hun assortiment kunnen contact opnemen met het salesteam via sales@pure-path.com.