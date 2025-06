Pure Path lanceert de high summer 25 collectie: ‘Pointless’

Deze zomer kiest Pure Path voor een gedurfde, humoristische benadering met de lancering van hun nieuwe campagne: Pointless. De naam zegt het al – niets in deze campagne lijkt logisch, en precies dát maakt het zo verfrissend. De beelden zijn onverwacht, de combinaties ogenschijnlijk willekeurig. Alles lijkt nergens op te slaan... en dat is exact de boodschap.

In een wereld waarin alles steeds verklaarbaar en functioneel moet zijn, nodigt Pure Path je uit om dat los te laten. Volg je droom en own the journey.

High Summer '25 Credits: Pure Path

Soms is het juist goed om niet alles te begrijpen. Om keuzes te maken puur op gevoel. Want ook als de richting niet altijd helder is, kan het pad dat je volgt precies zijn wat je nodig hebt.

Laat de regels los. Vertrouw op jezelf. Niet alles hoeft logisch te zijn – als het maar klopt voor jou.