Pure Path | Wasteland 2025 Collectie

“I don’t think I can make it.”

“What do you mean? You already said you’d pull up.”

“Think we are on different paths, man.”

Geen enkele reis is hetzelfde. Sommige beginnen in stilte, andere in chaos. Bij Pure Path draait alles om jouw pad, niet dat van een ander. Onze nieuwe collectie, Wasteland gaat om vrijheid, vriendschap en het onbekende.

In Wasteland volgen we drie vrienden die kiezen voor het onbekende en vertrekken op een roadtrip door het westen van Amerika. Geïnspireerd door iconische films uit de jaren 90 begint hun avontuur in het bruisende Los Angeles en voert de reis hen richting de woestijn. De styles die deze vrienden dragen weerspiegelt de FW25 collectie. Denk aan utility-details, straight fit denims en oversized knitwear.

Elk pad kent zijn eigen tegenslagen. Het draait niet meer om de bestemming, maar om de verbinding. Iedere man draagt Wasteland op zijn eigen manier. Dean combineert een tijdloze pantalon met een wollen overshirt. Jacob kiest voor een denim look met een laid-back layering stijl. Max mixt sportieve elementen met klassiekers, zoals een hoodie onder een double-breasted blazer. Verschillend, maar met dezelfde mindset: gaan waar hun pad hen brengt.

Credits: Pure Path

De FW25 collectie ‘Wasteland’ is vanaf nu verkrijgbaar bij geselecteerde Pure Path retailers. Interesse om Pure Path op te nemen binnen jouw assortiment? Neem dan contact op met sales@pure-path.com