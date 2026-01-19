Pure Path zet volgende stap in internationale groei met Belgische GAB Agency

In een fashionmarkt waarin onderscheid steeds minder wordt gemaakt op product alleen, is merkidentiteit steeds bepalender. Retailers kiezen niet langer uitsluitend op collectie maar op visie, consistentie en de manier waarop merken samenwerken. Het Nederlandse menswear merk Pure Path speelt hier bewust op in en zet, na een duidelijke herpositionering, de volgende stap richting internationale groei. België vormt daarin een belangrijke sleutelmarkt. Om deze ambitie kracht bij te zetten gaat Pure Path een samenwerking aan met het Belgische agentschap GAB Agency.

Bewuste focus als fundament

Pure Path heeft de afgelopen jaren bewust gekozen voor meer focus en helderheid in hun positionering. In plaats van verbreding kiest het merk voor verdieping: een duidelijke identiteit, een overzichtelijk aanbod en producten met continuïteit. Deze keuzes zorgen voor rust en herkenbaarheid, zowel richting consument als retail partner.

Credits: Pure Path

Het merk richt zich op de man die zijn eigen weg bewandelt en waarde hecht aan producten met karakter en duurzaamheid. Niet trend gedreven, maar gebouwd op vertrouwen, herkenbaarheid en een consistente stijl.

Denim als kern, duidelijkheid voor retail

Deze aangescherpte merkstrategie komt duidelijk terug in de collectie. Denim vormt het fundament van Pure Path, met een overzichtelijk aanbod van vijf verschillende fits. Door te kiezen voor focus in plaats van breedte ontstaat helderheid in het assortiment en efficiëntie in de samenwerking met retailers. Pure Path kiest daarbij bewust voor continuïteit boven snelle trends, en voor samenwerking op lange termijn.

Salesmanager Anno Talsma licht toe: “We merken dat retailers onze duidelijke keuzes waarderen. Denim is een continu product en door helder te zijn in fits en volumes kunnen we samen duurzaam bouwen.”

Credits: Pure Path

Naast productfocus investeerde Pure Path in slimme back-end oplossingen via It’s Perfect en Fashion Cloud. Deze automatisering maakt efficiënte samenwerking mogelijk en biedt retailers flexibiliteit en overzicht gedurende het seizoen.

België als logische vervolgstap

Met een sterke basis in Nederland was de stap naar België een logisch vervolg. De Belgische markt sluit goed aan bij het karakter van Pure Path: modebewust, kwalitatief gedreven en met een sterke denimcultuur.

Voor deze markt kiest Pure Path bewust voor GAB Agency. Het agentschap vertegenwoordigt merken met een duidelijke identiteit en werkt vanuit een langetermijnvisie op merkopbouw en distributie binnen de Belgische markt. De samenwerking stelt Pure Path in staat om gecontroleerd en doelgericht te groeien binnen België, met aandacht voor zowel retail partners als merkopbouw richting de consument.

Credits: Pure Path

Fundament voor verdere Europese groei

De focus op merk, collectie en samenwerking vormt de basis voor verdere internationale ambities. België fungeert daarbij als een volgende stap binnen een bredere Europese groeistrategie.

Met duidelijke keuzes, een consistente merkidentiteit en een schaalbaar fundament bouwt Pure Path stap voor stap aan verdere internationale groei. Niet door harder te roepen, maar door helder te zijn in waar het merk voor staat en met wie het samenwerkt.