Pure Path’s FW25 ‘Wasteland’: Een ode aan avontuur en vriendschap

De FW25-collectie van Pure Path, getiteld Wasteland, vertelt een verhaal van avontuur en stijl, geïnspireerd door een nostalgische roadtrip film in de VS uit de jaren '90. Pure Path deelt de inspiratie achter hun nieuwste ontwerpen, en bereiden zich voor op de verkoopperiode van hun meest veelzijdige collectie tot nu toe. “Own The Journey”, het motto van Pure Path, komt in de inspiratie- en collectie items tot zijn recht, waar de nadruk ligt op de reis, niet de bestemming.

De look & feel van de Wasteland collectie

Wasteland vindt zijn oorsprong in de indrukwekkende landschappen van West-Amerika, van bruisende steden zoals Las Vegas tot de serene canyons van Arizona. De collectie vertaalt deze sfeer in een palet van warme aardetinten zoals taupe, bottle green, bordeaux en raspberry, gecombineerd met accenten die de unieke rotsformaties en open wegen reflecteren. Deze kleuren, uitgevoerd met rijke stoffen en details zoals chain embroidery en puff prints, brengen textuur en een vleugje luxe in de mannelijke garderobe.

Hoe heeft Pure Path de FW25 aangepakt vergeleken met andere seizoenen?

Het jassenpakket, dat in FW24 grote en succesvolle stappen heeft gemaakt door hun commerciële en zeer gewilde prijs- kwaliteit verhouding, wordt verder uitgebreid. Zo komen er nieuwe toevoegingen zoals wool coats in zowel bomber modellen als klassieke lange stijlen.

Key pieces zoals blazers en overshirts worden gecombineerd met comfortabele sweaters met humoristische quotes en straight-fit denims. Deze veelzijdige outfits kunnen worden afgestyled met accessoires zoals caps in speelse accentkleuren. De nadruk ligt op laagjes, een trend die steeds belangrijker wordt binnen de mannenmode. Daarnaast is 'comfort meets classic' een prominente vibe voor dit seizoen.

Een bijzonder hoogtepunt is de introductie van de Aiden, een nieuwe denim-fit met een losse pasvorm en tapered fit. Gemaakt van 100% katoen, biedt deze jeans een authentieke denim look & feel in lichte, minimalistische wassingen.

Credits: Pure Path

Wat biedt Pure Path FW25 voor retailers, en waar kan de collectie bekeken worden?

De Wasteland collectie biedt een gebalanceerde mix van commercieel aantrekkelijke en unieke ontwerpen, waar de grootste groei zit in de diversiteit van de collectie. Dit maakt de collectie een waardevolle toevoeging voor retailers die inspelen op de vraag naar tijdloze, gelaagde looks met gevarieerde styling mogelijkheden.

De collectie is te bekijken tijdens de modebeurs SHIFT en verkrijgbaar vanaf week 3 tot en met week 9 van 2025.

SHIFT: 26 en 27 januari 2025 bij Taets in Zaandam

Showroom: 13 januari tot en met 28 februari

Met Wasteland, en de avontuurlijke inspiratie van de collectie, zet Pure Path hun motto van ‘Own The Journey’ helemaal voort, en speelt in op de behoeften van de markt naar comfortabele items die luxe uitstralen.