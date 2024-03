Purewhite is nu Pure Path: Collectie Spring Summer 24 ‘Till Now and Beyond’ onderstreept de nieuwe weg

Pure Path is de nieuwe naam van het succesvolle, grensverleggende herenkledingmerk dat in 2008 onder de naam Purewhite begon met het maken van witte overhemden. Inmiddels biedt het merk een complete collectie. Tijd voor een andere naam vonden de eigenaren. Een die nog beter uitdrukking geeft aan hun oorsprong, visie en ambitie. De gloednieuwe Spring Summer Collectie ’24 ‘Till Now and Beyond’ onderstreept die nieuwe weg op krachtige wijze.

Ruim 15 jaar geleden begonnen drie ondernemende jonge mannen op een zolderkamer met het modemerk dat nu verdergaat onder de naam Pure Path. Het was en is hun ambitie om stijlvolle, smartcasual en veelzijdige fashion te creëren die moderne mannen inspireert en empowert om hun hun eigen pad te volgen. De kwaliteit en uitstraling van de kleding zijn net zo compromisloos als de eigenaren zelf: ze willen het beste uit het leven halen en anderen meenemen in hun verhaal.

Credits: Pure Path

Till now and beyond

De Spring Summer Collectie 2024 ‘Till Now and Beyond’ omvat een uitgebreid aanbod denim, T-shirts, sweaters, accessoires en meer. Van ultracomfortabele resortwear tot coole streetwear. Alles geïnspireerd op het Marokkaanse erfgoed van de oprichter van Pure Path, maar tegelijkertijd vol moderne looks. Multifunctionaliteit en zachte kwaliteit staan altijd voorop. Voor veel verschillende gelegenheden: gezellig een avond uit met vrienden, relaxen rond het zwembad of de drukke straten van een stad verkennen.

Credits: Pure Path

Puur eerbetoon

Deze eerste Pure Path Spring Summer Collectie ‘24 is een puur en krachtig eerbetoon aan de persoonlijke levensreis van de eigenaren van het merk. In alle vezels voel je de optimistische en avontuurlijke spirit van Pure Path.