PVH en andere modebedrijven doneren ter bestrijding van bosbranden in Australië

Het zal niemand ontgaan zijn: Australië heeft al geruime tijd te maken met flinke bosbranden. Het nieuws staat er vol mee en ook tijdens de Golden Globes afgelopen zondag kwam het onderwerp meerdere malen naar voren in speeches. Modegroep PVH Corp maakt nu bekend 100.000 Australische dollar (61.700 euro) te doneren, maar zij zijn niet de enige die in actie komen.

PVH Corp doneert aan de Australian Red Cross Disaster and Recovery Fund. Waar PVH bijdraagt door middel van een directe donatie, springt actrice Phoebe Waller-Bridge bij door het pak dat ze droeg naar de Golden Globes te veilen en de opbrengst te doneren. Ze droeg een zwart kanten Ralph & Russo pak.

Australische modemerken zetten zich op hun beurt in tegen de branden. Zo doneert het merk Christopher Esber 100 procent van de winst gemaakt tussen 5 januari en 12 januari aan de NSW Rural Fire Service, zo maakt het merk op Instagram bekend. Tijdens diezelfde week verzamelt ook het merk Alex Perry de omzet om te doneren aan hetzelfde fonds. Een week eerder verzamelde Faitfull the Brand de online omzet van de Australische website om te doneren aan NSW en Wires Wildlife Rescue. Ook swimwear merk She Made Me en brillenmerk Le Specs doneren hun winst aan diverse organisaties.