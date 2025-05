Pyjama-collectie van ‘deadstock’: Lanius breidt portfolio uit

Lanius introduceert een pyjama-collectie van ‘deadstock’ en breidt daarmee het productassortiment uit. Het Duitse duurzaam georiënteerde merk gebruikt reststoffen van een bloezenproductie uit het lente/zomer 2024-seizoen en lanceert drie nachtkledingstijlen, zo deelde Lanius donderdag mee. De collectie bestaat uit een gestreept pyjamashirt en een bijpassende lange en korte broek.

“’Deadstock’ ontstaat bij ons dankzij een precieze planning van de voororders slechts in zeldzame gevallen. De hogere minimale bestelhoeveelheid voor biologisch katoen bij de stofbestelling was in dit geval de reden voor de ontstane ‘deadstock’”, aldus Cornelia Westfehling, manager duurzaamheid bij Lanius. “Onze producent in Turkije konden we door de hernieuwde productieopdracht buiten de seizoensgebonden hoogseizoenen een welkome bezetting van de naaiatelier mogelijk maken.”

De stukken zijn vanaf 6 juli verkrijgbaar in de webshop van Lanius.