Qubz Spring/Summer 2022

Het merk is voor mannen die zichzelf blijven motiveren om hun doelen te bereiken en nooit opgeven. Dit wordt vertaald in de collectie door gebruik te maken van sterke en slimme materialen, technische functionele details en een krachtige uitstraling als statement. De basis is gevormd door marineblauw, groen en kit gecombineerd met frisse pastelkleuren zoals geel, mint en zachtroze.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van duurzame en gerecyclede materialen, zoals biologische katoenmixen en lichtgewicht eco-vullingen. Innovatieve materialen geven een technische luxe uitstraling aan de collectie. De jassen hebben functionele eigenschappen waardoor ze ademend en waterafstotend zijn. Ze variëren van softshells tot crinkle polyesters. De lichte ECOpadded “in-betweens” worden gecombineerd met technische knits en reflecterende details. Je vindt bomber styles, hoge kragen en sweaters in verschillende lengtes. Nieuwe hybride stijlen zijn toegevoegd die zowel binnen- als buitengedragen kunnen worden. Lichtgewicht knits met een strak optiek worden gecombineerd met andere materialen zoals zachte stretch-nylons. Subtiele details zoals innovatieve snijlijnen, functionele zakken en ritsen zijn toegevoegd aan onze sweatshirts. Voor de broeken worden dezelfde styling uitgangspunten gebruikt als voor onze sweatshirts. Een aantal van onze broeken en shorts zijn zo ontworpen dat ze als set samen met de sweatshirts kunnen worden gedragen. Zachte biologische katoenmixen maken de T-shirts en polo’s extra comfortabel. De T-shirts van QUBZ vallen op door de grafische en geometrische afbeeldingen en abstracte digitale prints.